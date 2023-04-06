На Камчатке запустят вертолетный тур на вулкан Толбачик

Камчатка в летний сезон предложит туристам новый вертолетный маршрут на остров Шумшу и тур на вулкан Толбачик, где можно будет увидеть последствия большого трещинного извержения, произошедшего более 45 лет назад. Об этом сообщили ТАСС в министерстве туризма региона.
"Новинкой среди вертолетных туров в 2023 году стали путешествие на остров Шумшу, один из Курильских островов, где японцы дислоцировали военно-морскую базу Катаока, приспособленную для базирования надводных сил вплоть до крейсеров, и уникальный однодневный тур на Толбачик, где можно увидеть все завораживающие красоты Большого трещинного Толбачинского извержения за один день. Со стороны может показаться, что вы попали на безжизненный Марс - здесь почти нет растительности", - сообщили в министерстве.
Извержение произошло в 1975-1976 годах. В районе вулканической деятельности были засыпаны продуктами извержения и залиты лавой пастбища северных оленей, шлакопад приводил к гибели небольших животных, пострадали деревья.
Кроме того, жителям и гостям региона предлагают ознакомиться с объектами промышленного туризма, такими как предприятия по производству оригинальных продуктов питания из дикоросов. Также туристов готовы принять базы отдыха с уникальными горячими источниками в Паратунской курортной зоне, в Усть-Большерецком районе, поселке Эссо, и другие.