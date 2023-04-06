На Камчатке запустят вертолетный тур на вулкан Толбачик

"Новинкой среди вертолетных туров в 2023 году стали путешествие на остров Шумшу, один из Курильских островов, где японцы дислоцировали военно-морскую базу Катаока, приспособленную для базирования надводных сил вплоть до крейсеров, и уникальный однодневный тур на Толбачик, где можно увидеть все завораживающие красоты Большого трещинного Толбачинского извержения за один день. Со стороны может показаться, что вы попали на безжизненный Марс - здесь почти нет растительности", - сообщили в министерстве.