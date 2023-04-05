Как провести незабываемый отпуск на Байкале

Сегодня самое время задуматься, куда отправиться в отпуск. Ответ очевиден: если вы еще не были на Байкале, вперед! Ведь там можно увидеть то, чего нет нигде в мире. Бывалые люди говорят: если и есть рай на земле, то он именно там. Байкал называют жемчужиной Сибири. Ему 25 миллионов лет. Это самое древнее и глубокое озеро планеты, его максимальная глубина - 1642 метра. А на его поверхности уместится небольшая страна.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Добраться до Улан-Удэ можно самолетом, а оттуда рвануть на маршрутке или такси, например, в Горячинск: два часа пути, и вы уже на месте. На Байкале можно не только слиться с природой, но и окунуться в мир буддизма, послушать звучание мантр и помедитировать у самой большой в России статуи Будды Шакьямуни. А еще туристов влекут горячие источники, известные своим благотворным влиянием на организм.

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Горячинск полностью оправдывает свое название. Ведь расположенный там термальный источник - один из самых горячих на Байкале. Температура воды здесь достигает 52 градусов. Это один из самых старых бальнеологических курортов подобного типа в России.

А еще сюда нужно ехать за… солнцем. Ведь это одно из самых солнечных мест в России! Считается, что около 300 дней в году здесь светит солнце. Знали об этом?

На восточном побережье озера остановиться можно, к примеру, в уютном экоотеле "Сосны", построенном из экологически чистых материалов. Он находится посреди соснового бора, но при этом там есть все блага современной цивилизации - удобства, интернет, ресторан, мангал, беседки и русская баня. Туристам обеспечен комфорт с погружением в байкальскую природу. Всего несколько минут пешком по тропе через живописный лес, и вы на песчаном пляже Байкала.

Красота и масштаб огромного озера впечатляют. Вода отличается чистотой и слабой минерализацией. На некоторых его участках просматривается дно глубиной до 40 метров.

С 2009 года Байкал входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он считается самым большим подобным водоемом и самым большим в мире природным резервуаром пресной воды. В его ареале обитают тысячи видов животных и растений, половина из них - эндемики.

- Байкальская нерпа, байкальский омуль, байкальский осетр, прозрачная живородящая рыба голомянка, рачок эпишура и байкальские губки обитают только у нас, на Байкале, - рассказывает хозяйка экоотеля Вера Ампилогова.

Недалеко от поселка стоит скала Черепаха. По легенде, она была хранительницей жемчужины, в которой была сосредоточена вся жизнь Байкала, и, защищая озеро от черного шамана, окаменела. Здесь все загадывают желания. Говорят, черепаха слышит их и исполняет.

Байкал называют местом силы. Ведь именно здесь находится центр бурятской и буддистской культуры.

Кстати, одна из здешних достопримечательностей - остров Ольхон - третий по размеру озерный остров в мире. Он считается сакральным центром северного шаманского мира, там находится место поклонения духам…

Можно отправиться на экскурсию в национальный парк "Святой нос" и Баргузинскую долину - первый в России заповедник, созданный до революции.

Прекрасен и Чивыркуйский залив, в котором вода прогревается до 24 градусов, пляж Мягкая Карга, место тишины и дацан с ликом богини Янжимы.

А при восхождении на мыс Святой нос просматриваются Баргузинский и Чивыркуйский заливы одновременно.