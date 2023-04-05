Почему туристы из других стран выбирают Россию для путешествий

В России вновь растет число туристов из дружественных стран. Откуда приезжают путешественники и что притягивает их в нашу страну, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по туризму Николая Мельника.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По его словам, в Россию стало приезжать все больше китайцев — часто с целью развития бизнеса.

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"Наравне с ними можно выделить Катар и Эмираты. Хотя из этих стран в Россию едут те же люди, которые ездили к нам еще с 2021 года после снятия коронавирусных ограничений, — пояснил Мельник. — Но они тоже едут не с целью отдыха, а для развития бизнеса".

Тем не менее, как отметил эксперт, они все равно предпочитают отели в центре Москвы на Моховой, совмещая работу с приятным времяпрепровождением.

В 2023 году заметен рост туристов из Ирана, рассказал Мельник. Иранцы пытаются сотрудничать с Россией как в плане выездного туризма, так и въездного.

"Они сами стали чаще приезжать в Россию, но также ждут российских туристов у себя. Поэтому можно предположить, что летом мы увидим рост туристов из Ирана, а по количеству они приблизятся к китайцам, — уверен эксперт. — Первое место я им, конечно, не отдам, но второе уверенно остается за ними".

Среди гостей России возможен и рост числа марокканцев. Он, по мнению специалиста, связан с возобновлением полетной программы — планируется ввести два рейса в неделю.

Приезжают туристы и из Турции, обратил внимание Мельник.

"Турецкие туристы бывают здесь чаще по деловым вопросам, потому что у многих здесь действует бизнес. В плане экскурсионно-познавательного отдыха эти туристы выбирают другие страны", — объяснил он.

Для экскурсионных программ нашу столицу выбирают жители Китая и Ирана, считает Мельник.

— Причем они останавливаются не только на столице, а путешествуют и в другие города России, посещают известные экскурсионные достопримечательности, — сказал он.