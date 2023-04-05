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11 минут назад

В Самаре появятся новые пляжи и точки общественного питания

runews24.ru

Более того, планируется обустроить более 10 кемпингов и открыть новые отели.

В Самаре появятся новые пляжи и точки общественного питания
Фото: runews24.rurunews24.ru

Накануне в Правительстве Самарской области обсуждали развитие туристической инфраструктуры региона. Там напомнили, что в прошлом году регион победил в федеральном конкурсе получил поддержку, которая позволит обустроить новые пляжи, открыть пункты питания и туристические маршруты.

В настоящее время в областной столице есть девять официальных пляжей, но их планируется увеличить до 15 и сделают это уже в текущем году. Пока точно неизвестно, где именно расположатся эти пляжи.

Также, власти собираются открыть столовые и проложить маршруты для туристов.

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