В Самаре появятся новые пляжи и точки общественного питания

Накануне в Правительстве Самарской области обсуждали развитие туристической инфраструктуры региона. Там напомнили, что в прошлом году регион победил в федеральном конкурсе получил поддержку, которая позволит обустроить новые пляжи, открыть пункты питания и туристические маршруты.

В настоящее время в областной столице есть девять официальных пляжей, но их планируется увеличить до 15 и сделают это уже в текущем году. Пока точно неизвестно, где именно расположатся эти пляжи.