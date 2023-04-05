В июне некоторые туристы могут остаться без лечения в Сочи

Редакция TourDom.ru выяснила, есть ли места в популярных санаториях Сочи на июнь и сколько стоит отдых. По словам некоторых турагентов, не всегда получается подобрать подходящий вариант для туристов, потому что уже все занято.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

В туроператорской компании АЛЕАН подтвердили, что спрос на санатории Сочи превышает уровень прошлого года, и мест на июнь почти нет: «Их можно найти лишь в объектах высокого уровня. Санатории 3*, к примеру, забронировать уже практически невозможно».

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В «Актере» на июнь-июль свободные номера отсутствуют. Плотная загрузка по сентябрь. В кол-центре предлагают поставить в лист ожидания и, если места появятся, то обязательно сообщат. Такая же ситуация и в пансионате «Бургас».

В санатории «Октябрьский» на июнь номера найти еще можно, но их количество ограничено. При заселении на 10 ночей 12-го числа нужно заплатить минимум 208 тыс. руб. на двоих человек. В стоимость включено трехразовое питание и лечение, которое предусматривает не более четырех процедур, а также посещение аквапарка.

В санатории «Беларусь» занята первая половина июня. В начале месяца можно заселиться максимум на 4 ночи. Более длительное проживание возможно с 22-го числа – до 9 ночей. За такой отдых в двухместном стандарте без лечения, но с трехразовым питанием, нужно заплатить от 106 тыс. руб. за двоих.

В комплексе «Знание» можно забронировать 7 ночей с заездом 1 июня. Проживание в однокомнатном номере категории «Комфорт», лечение и трехразовое питание на двоих обойдутся почти в 94 тыс. руб. Дальше в июне и июле свободных номеров на длительный срок не найти.

Повышенный спрос подтверждают и другие специалисты. «На июнь и июль мест почти не осталось. В первую очередь раскупили номера повышенной комфортности. Сейчас их практически нет в продаже. При желании еще можно найти стандарты и, возможно, номера категории ниже», – говорит президент ассоциации «Санатории Татарстана», основатель и руководитель портала Санатории-России.рф. Евгений Терентьев. По его словам, периодически новые номера могут поступать в продажу: кто-то снимает квоты, появляются отказные места, но их очень мало и не во всех здравницах.

По мнению эксперта, одна из причин такой плотной загрузки – санаториев становится меньше: «Они закрываются, потом перепрофилируются. Это большая беда этого региона».