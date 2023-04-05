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55 минут назад

Бесконтактные сервисы будут внедрять на всех курортах СКФО

«Это Кавказ»

«Кавказ.РФ» планирует постепенно внедрять современные технологии для бесконтактного прохода на всех курортах Северного Кавказа. Этой зимой на «Эльбрусе» впервые появилась возможность использовать банковскую карту в качестве ски-пасса.

Бесконтактные сервисы будут внедрять на всех курортах СКФО
Фото: «Это Кавказ»«Это Кавказ»

«Наши курорты должны быть курортами мирового уровня. Они должны быть для людей — это человек должен чувствовать с первого шага, появляясь на курортах. <> Мы понимаем, что новые технологии тоже должны развиваться. Я думаю, что мы придем к тому, что это будет бесконтактный способ прохода на наши локации», — сообщил ТАСС генеральный директор единого института развития Северного Кавказа «Кавказ.РФ» Андрей Юмшанов.

По его словам, в 2022 году курорты «Архыз», «Эльбрус» и «Ведучи», которые находились под управлением «Кавказ.РФ» посетили 1,3 миллиона человек, турпоток вырос на 10 15%. В этом году туркомплекс «Архыз» был передан в управление частному инвестору.

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