Бесконтактные сервисы будут внедрять на всех курортах СКФО

«Наши курорты должны быть курортами мирового уровня. Они должны быть для людей — это человек должен чувствовать с первого шага, появляясь на курортах. <> Мы понимаем, что новые технологии тоже должны развиваться. Я думаю, что мы придем к тому, что это будет бесконтактный способ прохода на наши локации», — сообщил ТАСС генеральный директор единого института развития Северного Кавказа «Кавказ.РФ» Андрей Юмшанов.