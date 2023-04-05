Еще больше россиян собираются отдыхать на Иссык-Куль

Две российские авиакомпании объявили о запуске прямых рейсов из Москвы на Иссык-Куль в предверии туристического сезона. В отличие от прошлого года полеты начнутся раньше - в апреле-мае 2023 года - и их будет больше. .

Фото: Российская Газета Российская Газета

По информации Ассоциации туроператоров РФ (АТОР), на интернет-сайте которой разместили данную информацию, одна авиакомпания планирует выполнять четыре рейса в неделю из "Домодедово" в международный аэропорт "Иссык-Куль" в селе Тамчы, другая - семь (ежедневно). Перелет займет около пяти часов.

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"По сравнению с 2022-м тарифы выросли на 20-25 процентов. Если в июне прошлого года билет стоил около 9,5 тысячи рублей, то весной-летом 2023-го заплатить придется 11,7 тысячи в одну сторону за одного пассажира", - говорится в публикации. При этом в разгар турсезона цены еще увеличатся.

Как отмечают в Ассоциации туроператоров РФ, в 2022 году спрос на отдых на Иссык-Куле по сравнению с 2021-м среди граждан России вырос примерно на 30 процентов. "Весной прошлого года экскурсионные, экспедиционные, оздоровительные и пляжные туры на Иссык-Куль появились в ассортименте нескольких ведущих туроператоров РФ. Результатами продаж летнего сезона-2022 участники рынка остались довольны...Прямые рейсы на озеро были хорошо востребованы, в этом году уже есть туристы, которые ждут возобновления перелетов. В мае запланирован рекламный тур на Иссык-Куль, и судя по тому, как быстро он был набран, делаем вывод что направление останется востребованным и в этом году", - подчеркнули в АТОР, ссылаясь на данные одной из туркомпаний.

По словам вице-президента ассоциации Сергея Ромашкина, туры на Иссык-Куль будут пользоваться стабильным спросом и в 2023 году. Но, по его словам, отдыхать на озеро отправляются туристы, которые "в теме".

"Это в основном или выходцы из Кыргызстана, или же те россияне возрастной категории 40 плюс, которые уже бывали в республике и понимают, чем можно заняться на Иссык-Куле и в окрестностях озера", - отметил Сергей Ромашкин.

В 2022-м, по данным Фонда поддержки развития туризма КР, турпоток из России в Кыргызстан вырос примерно в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом. Увеличится он и в 2023-м. Самое популярное направление у граждан РФ - Иссык-Куль. При этом, как рассказала корреспонденту "РГ" глава фонда Елена Калашникова, в республике есть и другие не менее интересные места.

"Если оценивать туристический потенциал Кыргызстана, то я бы назвала его значительным. Другое дело, что об этом мало кто знает. По моему мнению, для того чтобы исправить ситуацию, нужны две вещи. Во-первых, интенсивное развитие инфраструктуры внутри страны - начиная с общественных туалетов и заканчивая сервисом в отелях, а также транспортом и логистикой. Во-вторых, необходимо грамотно разработанное информационное поле. Здесь просто колоссальный объем работы. Причем это статья расходов, без которой мы не получим необходимого потока туристов", - отметила она.

"Я скажу откровенно: сегодня за рубежом о Кыргызстане знают очень мало. Поверьте мне как человеку, который в данной сфере вращается уже более четверти века. Радует то, что со стороны государства сегодня идет серьезная поддержка туротрасли, чтобы сделать ее по-настоящему приоритетной. Сейчас мы стараемся усилить узнаваемость нашей страны. Причем сделать это надо так, чтобы ее воспринимали именно как туристическое направление, как место, куда можно съездить и где есть, что посмотреть", - сказала Елена Калашникова.

Стоит добавить, что, начиная с 2017 года озеро Иссык-Куль неизменно входит в пятерку курортов СНГ, популярных у российских туристов.

Скучно на Иссык-Куле не будет

В Ассоциации туроператоров РФ так описывают условия для отдыха на Иссык-Куле: "Купальный сезон на озере стартует с середины июня. Климат на высокогорном водоеме подойдет как раз тем, кто плохо переносит влажную жару на морских курортах. Летом на озере можно и купаться, и загорать... Иссык-Куль можно рекомендовать для отдыха с маленькими детьми: здесь благоустроенные пляжи, песчаный берег, пологий вход в воду. Скучно не будет: есть аквапарк и детские площадки. Можно разместиться и в больших семейных номерах.

Почти все гостиницы и объекты санаторно-курортного комплекса Иссык-Куля расположены на первой береговой линии. У местных отелей нет привычных звезд, ранжирование идет на объекты эконом, среднего и высокого уровня. Питание, в основном, трехразовое, шведского стола местные гостиницы не предлагают.

Пляжный отдых на Иссык-Куле можно комбинировать с однодневными экскурсиями, например в ущелья, каньоны, на горячие источники. Из водных развлечений - катамараны, водные мотоциклы, катание на банане. Также можно отправиться на конные прогулки, рыбалку, в пешие походы в горы Тянь-Шаня или даже на соколиную охоту.