С начала года в Геленджике отдохнули более 168 000 туристов

На данный момент на курорте единовременно находятся около 11 тысяч туристов.

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С начала 2023 года в Геленджике побывали более 168 тысяч туристов, что стало на 9,5% больше по сравнению со значениями прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Согласно данным управления курортами, по состоянию на 1 апреля на популярном курорте отдохнули 168,6 тысячи туристов, среди которых 24 тысячи человек, приехавших в город на один день.

Отмечается, что путешественников принимали 199 средств размещения, заполняемость которых в марте составила более 52%.