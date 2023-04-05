Новый скандал назревает с пляжами во Владивостоке

Жители Владивостока рассказали о неприятном сюрпризе, который их ожидает в районе бухты Патрокл. Теперь, чтобы прогуляться по пляжу, необходимо заплатить.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Местные жители рассказали, что заехать на территорию пляжа труда не составляет – шлагбаум открыт, а информации о платном въезде нигде нет. Но вот выехать просто так не получится.

«Мы заехали. Погуляли около часа и собрались уезжать, но шлагбаум оказался закрыт. Из будки выглянул мужчина неславянской внешности и сказал заплатить, иначе не выпустит», – рассказывают владивостокцы.

Горожане решили вызвать сотрудников полиции, но их не дождались. В это время к ним подъехал еще один мужчина, который начал оскорблять граждан, требуя оплату за выезд.

Местные жители отмечают, что всегда отдыхали здесь бесплатно и от нововведений были шокированы.