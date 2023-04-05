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1 час назад

Новый скандал назревает с пляжами на Патрокле во Владивостоке

РИА "ФедералПресс"

Жители Владивостока рассказали о неприятном сюрпризе, который их ожидает в районе бухты Патрокл. Теперь, чтобы прогуляться по пляжу, необходимо заплатить.

Новый скандал назревает с пляжами во Владивостоке
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Местные жители рассказали, что заехать на территорию пляжа труда не составляет – шлагбаум открыт, а информации о платном въезде нигде нет. Но вот выехать просто так не получится.

«Мы заехали. Погуляли около часа и собрались уезжать, но шлагбаум оказался закрыт. Из будки выглянул мужчина неславянской внешности и сказал заплатить, иначе не выпустит», – рассказывают владивостокцы.

Горожане решили вызвать сотрудников полиции, но их не дождались. В это время к ним подъехал еще один мужчина, который начал оскорблять граждан, требуя оплату за выезд.

Местные жители отмечают, что всегда отдыхали здесь бесплатно и от нововведений были шокированы.

Отметим, что скандал с территориями бухт Патрокл и Соболь продолжается во Владивостоке уже не первый месяц. Ранее предприниматель Дмитрий Алексеев рассказывал, что компания ООО «Другое дело» предложила ему выкупить участок на Патрокле за 300 млн рублей, несмотря на то, что рыночная цена земли составляет 32 млн рублей. В январе 2023 года он отметил, что за четыре года компания здесь поставила только шлагбаум и брала плату за въезд.

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