Орденские кирхи, замки и старинные улицы: новый турмаршрут

120 километров в пути и 20 исторических объектов - так в цифрах можно описать новый туристический маршрут, который создают в Калининграде для жителей и гостей самого западного региона страны. В так называемое "Готическое кольцо" вошли орденские кирхи и замки, знаковые руинированные объекты, старинные придорожные аллеи, мосты, шлюзы и даже целые города с историческими кварталами.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Проект пока находится в стадии разработки, но основной маршрут уже сформирован и любой желающий может свободно по нему прокатиться. Затрагивает он сразу четыре района области.

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Что здесь можно увидеть? Если двигаться из Калининграда в сторону города Правдинска, то первой остановкой станет небольшой поселок Зеленополье, в котором находится кирха Борхерсдорфа. На ее стене сохранилась уникальная историческая мозаика с изображением сеятеля. Еще 15 км - и попадаешь в поселок Тишино, где гостей встречают руины кирхи Абшвангена. Оттуда уже рукой подать до самого Правдинска с его знаменитым комплексом Фридланд. В 23 км - городок Железнодорожный (бывший Гердауэн), который привлекает своими восстановленными прусскими улочками, водохранилищем, орденской кирхой и руинами замка XIV века.

Развалины кирхи в поселке Тишино вошли в новый туристический маршрут. Фото: из архива "Хранителей руин"

После него маршрут поворачивает на север через потерянный город Алленбург, шлюзы Мазурского канала до поселка Знаменск с кирхой святого Якоба. Оттуда сворачиваем в сторону города Гвардейска, где сейчас восстанавливают орденский замок Тапиау XIV века - одно из крупнейших замковых сооружений в Европе. И это далеко не все.

В чем же главная фишка нового маршрута? Прежде всего - в его философии. Идея проекта принадлежит общественному движению "Хранители руин". Сложно представить, что в начале 2020 года, когда оно только зарождалось, в нем состояли лишь несколько активистов. Сегодня это самое крупное в области волонтерское объединение, заботящееся об исторических памятниках. Его участники уже четвертый год проводят субботники на кирхах, фортах и руинах замков, приводя их в порядок. Основная идея заключается в "эстетике руин" - они ставят целью возродить заброшенные и руинированные объекты через их консервацию и создание ландшафтных парков.

"Объектов, нуждающихся в заботе, в регионе очень много. Мы постарались вычленить знаковые архитектурные памятники, которые представляют историческую ценность и наибольший интерес для туристов. В итоге поделили всю область на семь исторических районов и создали внутри них туристические маршруты, - рассказал "РГ" руководитель движения Василий Плитин. - "Готическое кольцо" станет первой ласточкой. В планах - создать сайт с интерактивной картой, которая по виду напомнит схему метро: маршруты будут иметь разные цвета, и турист сможет самостоятельно определить, хочет ли он ограничиться только "Готическим кольцом" или двинуться по соседним "веткам".

Проблема в том, что существующие туристические маршруты просто используют эти объекты в качестве красивых локаций для фото, но при этом не помогают их сберечь. Калининградские волонтеры хотят, чтобы туристы участвовали в сохранении культурного наследия через общественную огласку, донаты, спонсорскую помощь или субботники.

"Философия "Хранителей" заключается в том, что, покупая авиабилет в Калининградскую область, вы приобретаете билет в музей под открытым небом. Ведь весь российский эксклав им по сути является, - отметил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак. - При этом руины интересны сами по себе. Далеко не всегда их разумно и целесообразно восстанавливать. Достаточно посмотреть на Акрополь в Афинах или Колизей в Риме. Ведь их никогда не реконструировали, поскольку ценность этих объектов - в историзме. Калининградское "Готическое кольцо" очень на них похоже".

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Штаб хранителей