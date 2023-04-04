Какие места, связанные с Александром Невским, могут посетить туристы

Псковская область вошла в 37 новых национальных маршрутов с проектом "Александр Невский - имя России". По этому направлению можно съездить в путешествие на три дня.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Имя Александра Невского хорошо известно в России - как и его победа на льду Чудского озера 5 апреля 1242 года над рыцарями Тевтонского и Ливонского орденов. Битва эта известна как Ледовое побоище.

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Два года назад на месте сражения открыли мемориальный историко-культурный комплекс "Князь Александр Невский с дружиной". Его высота - 20 метров. Новый турмаршрут как раз рассказывает о тех событиях. Туристам предлагают три варианта: для школьных групп, семей с детьми и для активных пожилых людей. Вариант приезда на начало маршрута каждый выбирает сам. Это может быть поезд "Ласточка", он отправляется из Петербурга. Цена билета - от 800 рублей, поезд идет 3,5 часа. Из Москвы в Псков тоже идет поезд за 2,5 тысячи в один конец. Можно долететь на самолете - тоже за 2,5 тысячи.

Сама поездка на три дня и две ночи стоит от 13,1 тысячи рублей на одного. Сюда входит проживание в отеле, питание (два завтрака и три обеда), экскурсии на маршруте, в музеях, входные билеты на платные объекты: интерактивы, мастер-классы, памятные сувениры.

В Петербурге маршрут начинается на площади Александра Невского и Александро-Невской лавры. Следующая интересная остановка - город Гдов. Здесь в музее истории представлены некоторые материалы о Ледовом побоище. Сам музей битвы - в деревне Самолва. Путешественники смогут увидеть еще одно значимое место - Кобылье Городище. Оно ближе всего к предполагаемой территории Ледового побоища. Можно будет побывать и в Порхове, который полководец основал как пограничную крепость в 1239 году для защиты Новгородского княжества. В крепости есть деревянная часовня Александра Невского.

"Мы с мужем уже съездили по этому маршруту, - рассказала жительница Ленинградской области Ирина Чиркова. - Получили удовольствие - это мало сказать. Невероятная экскурсия, насыщенная историческими памятниками, городами, информацией. Были, честно говоря, удивлены. Столько лет живем рядом и не знали, какую историю хранит русская земля, сколько в ней побед и событий, которыми мы должны гордиться". В комитете по туризму Псковской области добавили, что у маршрута продумана логистика, он безопасен, комфортен и отвечает запросам современного путешественника.