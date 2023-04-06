На Камчатке электронные визы могут возобновить работу летом

"До пандемии у нас функционировала электронная виза. Сейчас вопрос ее возобновления прорабатывается. <…> Надеюсь, что все решения будут приняты и этим летом визы заработают", - сказал он в ходе презентации Камчатского края в Культурном центре МИДа в Москве.

Глава региона также рассказал и о готовности Камчатки принимать туристов. Так, он напомнил об аэропорте Елизово, который уже переходит к завершающей стадии строительства.

"Каркас завершен, компания переходит уже к оборудованию и оснащению. Строительство аэропорта будет завершено в 2024 году. Конец 2024 года - начало его запуска. Это будет крупнейший аэропорт Дальнего Востока", - добавил Солодов.

В 2018 году Камчатка начала принимать иностранных туристов по электронной визе. По упрощенному визовому режиму можно было пересечь границу в морском пункте пропуска "Петропавловск-Камчатский". Позже, в 2020 году, был принят закон, в соответствии с которым с 2021 года должно было начаться оформление электронных виз онлайн для граждан 52 стран, но вступление в силу закона было приостановлено из-за пандемии. Осенью прошлого года президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с МИД, МВД и ФСБ подумать над возобновлением действия электронной визы для жителей стран, не включенных в перечень недружественных.