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36 минут назад

Перевал Дятлова решили сделать комфортнее и безопаснее для туристов

Lenta.ru

В Свердловской области на перевале Дятлова, где в 1959 году загадочно погибла группа туристов, появится визит-центр с инфраструктурой. Об этом рассказал замдиректор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства по Свердловской области Юрий Патанин, передает Ura.ru.

Перевал Дятлова решили сделать комфортнее и безопаснее для туристов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Патанина, на перевале Дятлова уже есть туристический поток, но не хватает точечных вещей, которые позволили бы его структурировать. Он отметил, что необходимо сделать туризм в этом месте более комфортным и безопасным.

«Планируется решить проблемы со связью, обеспечить электроснабжение поселка Вижай, который находится возле перевала Дятлова», — сказал он.

В июле 2021 года на перевале Дятлова установили памятник погибшей тургруппе. Автором монумента стал художник-авангардист Григорий Энви (Григорий Масленников). Вместе с командой художник сам поднимал скульптуру на гору Холатчахль. Ее установили в 50 метрах от места, где находилась палатка погибшей группы.

Происшествие на перевале, позднее названном в честь Игоря Дятлова, произошло в 1959 году, тогда погибла группа лыжников туристического клуба Уральского политехнического института. На телах туристов были серьезные травмы, некоторых из погибших обнаружили раздетыми, а у одной из участниц похода не было глаз и языка. По версии Генпрокуратуры, группа из-за плохой видимости не смогла найти оставленную палатку и замерзла насмерть — температура на перевале составляла 40-45 градусов ниже нуля. Согласно разным теориям, которые выдвигают исследователи трагедии, гибель группы могла быть вызвана не только природными причинами, но и нападением беглых заключенных либо местных жителей, а также паранормальными явлениями или контактами с инопланетянами.

Отдых в России,Игорь Дятлов,
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