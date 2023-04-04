Перевал Дятлова решили сделать комфортнее и безопаснее для туристов

В Свердловской области на перевале Дятлова, где в 1959 году загадочно погибла группа туристов, появится визит-центр с инфраструктурой. Об этом рассказал замдиректор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства по Свердловской области Юрий Патанин, передает Ura.ru.

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По словам Патанина, на перевале Дятлова уже есть туристический поток, но не хватает точечных вещей, которые позволили бы его структурировать. Он отметил, что необходимо сделать туризм в этом месте более комфортным и безопасным.

«Планируется решить проблемы со связью, обеспечить электроснабжение поселка Вижай, который находится возле перевала Дятлова», — сказал он.

В июле 2021 года на перевале Дятлова установили памятник погибшей тургруппе. Автором монумента стал художник-авангардист Григорий Энви (Григорий Масленников). Вместе с командой художник сам поднимал скульптуру на гору Холатчахль. Ее установили в 50 метрах от места, где находилась палатка погибшей группы.