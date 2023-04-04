$77.95+0.6384.62+0.51
1 час назад

Татарстан за два месяца посетили более полумиллиона туристов

Реальное время

За январь-февраль 2023 года Татарстан посетили 526 576 человек, следует из данных официальной статистики. Это на 42,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Татарстан за два месяца посетили более полумиллиона туристов
Фото: Реальное времяРеальное время

Среди регионов Приволжского федерального округа Татарстан по итогам первых двух месяцев 2023 года стал самым посещаемым регионом. На втором месте Нижегородская область — 312 067 туристов, на третьем — Башкирия (268 152).

Наименьшей популярностью для путешествий среди регионов ПФО пользовались Мордовия (42 875 туристов), Марий Эл (52 901) и Пензенская область (55 951). В целом в Приволжском федеральном округе в январе-феврале этого года посетили 2,1 миллиона туристов.

Напомним, в январе 2023 года Татарстан посетили 264,5 тысячи туристов — на 28% больше, чем за первый месяц прошлого года. Таким образом, в феврале в республике побывали 262 тысячи путешественников, что на 62,3% больше показателя аналогичного месяца 2022 года.

Как и прогнозировали в Госкомитете Татарстана по туризму, турпоток в республику по итогам 2022 года составил 3,7 миллиона человек. По данным ведомства, 10,34% от всех туристов, посетивших регион, пришлось на жителей соседней республики Башкирия.

Отдых в России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий