Горнолыжные трассы в Сочи будут работать еще несколько недель

Как написал глава города в своем канале в Telegram , горнолыжные трассы будут работать по погоде и ориентировочно закроются в середине апреля - начале мая.

- На майские праздники загрузка средств размещения в среднем прогнозируется на уровне до 90 процентов - ждем 260 тысяч гостей, - заявил Копайгородский.

Параллельно с окончанием зимнего сезона Сочи начал подготовку к приему туристов летом. Апрель в городе объявили месячником чистоты, на курорте пройдут субботники и уборка территорий. По словам Копайгородского, общими усилиями в течение всего одного месяца город удастся привести в полный порядок после зимы и сделать еще более комфортным.