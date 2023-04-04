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Горнолыжные трассы в Сочи будут работать еще несколько недель

Мэр Сочи Алексей Копайгородский рассказал, когда планируется закрывать зимний сезон на курорте.

Горнолыжные трассы в Сочи будут работать еще несколько недель
© Российская газета

Как написал глава города в своем канале в Telegram, горнолыжные трассы будут работать по погоде и ориентировочно закроются в середине апреля - начале мая.

- На майские праздники загрузка средств размещения в среднем прогнозируется на уровне до 90 процентов - ждем 260 тысяч гостей, - заявил Копайгородский.

Параллельно с окончанием зимнего сезона Сочи начал подготовку к приему туристов летом. Апрель в городе объявили месячником чистоты, на курорте пройдут субботники и уборка территорий. По словам Копайгородского, общими усилиями в течение всего одного месяца город удастся привести в полный порядок после зимы и сделать еще более комфортным.

Ранее сообщалось, что в течение зимнего сезона Сочи посетили около 1,3 миллиона туристов. Большая часть из них отдыхала в горном кластере курорта.

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