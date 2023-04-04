На юге России начали массово открывать небольшие гостиницы

На Северном Кавказе и юге России в моде гостиничный бизнес. Такие данные приводит Юго-Западный банк Сбербанка. Рост числа предприятий и ИП, занимающихся гостиничным делом, за год составил 114 процентов.

Фото: Российская газета Российская газета

По мнению экспертов, отельный бизнес на Северном Кавказе, несмотря на его привлекательность, имеет особенности, с которыми нужно считаться. К примеру, высокогорный климат и перепады температуры способны затруднить обслуживание гостей. Да и конкуренция на рынке гостиничных услуг в регионе довольно высока, поэтому необходимо постоянно улучшать сервис. Также владелец средства размещения должен обладать гибкостью и быстро реагировать на изменения спроса. Успех во многом завит от того, сможет ли предприниматель предложить уникальные услуги и придумать привлекательную концепцию, которая будет отличать его отель от гостиницы конкурента и заинтересует туристов.

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Гостиница Marlin находится в Ставрополе - городе, имеющем выгодное географическое расположение. Тем не менее ее владелец Алексей Никольский говорит, что отельный бизнес в краевом центре сопряжен с определенными трудностями.

Успех завит от того, сможет ли предприниматель предложить уникальные услуги и придумать концепцию, которая будет отличать его отель от других

- Во-первых, конкуренция на рынке гостиничных услуг в Ставрополе довольно высока. Чтобы выделяться среди других и привлекать постояльцев, нам приходится продумывать каждую деталь. Также надо правильно выстраивать ценовую политику. Работа требует не только больших усилий, но и инвестиций, - говорит Никольский. - Во-вторых, на бизнес могут повлиять непредсказуемые события. Нам приходится реагировать на изменения и быстро принимать решения, чтобы минимизировать потери.

Как рассказала корреспонденту "РГ" генеральный директор гостиничного оператора 25/7 Мария Онучина, начать дело в этой сфере несложно - достаточно приобрести апартаменты в гостиничном комплексе и сразу стать собственником или совладельцем бизнеса.

- Срок окупаемости больших объектов (от 50 номеров) в среднем начинается от 10 лет, в нынешней ситуации - от 13 лет, то есть без грамотного аудиторского заключения или концепции очень сложно принять взвешенное решение, - пояснила Онучина.

По ее словам, сейчас, помимо прочего, существует дефицит квалифицированного персонала. Это связано с отказом сетей от девелоперских проектов.

- Постепенно сворачиваются программы повышения квалификации персонала гостиниц. Многие квалифицированные специалисты, в том числе иностранцы, уехали. Грамотных управленцев сейчас мало, - добавила Онучина.

С ней согласен управляющий партнер ZONT Hotel Group Николай Филатов. Он считает, что на ситуацию со специалистами в сфере гостеприимства повлияла пандемия коронавируса.

- В последнее время особенно не хватает официантов и поваров. Сейчас добавился дефицит специалистов на ресепшен и горничных. Иными словами, в большом дефиците линейный персонал. За время пандемии многие поменяли специальность, ушли в другие сферы, поскольку гостиничный бизнес встал на паузу. Это усугубило нехватку кадров, - отметил эксперт.

Схожие проблемы и у владельцев популярных сейчас глэмпингов и экоотелей. Несмотря на то, что из-за мировой политической ситуации внутренний туризм в России в последние годы растет, далеко не все смогли сохранить рентабельность и остаться на плаву, считает управляющая экоотелем Niagara Анастасия Разуваева.

- С одной стороны, внутренний туризм растет, а с другой -отсутствие турпотока из-за рубежа и санкции увеличивают срок окупаемости новых объектов и ограничивают инвестиционный потенциал отрасли, - уверена эксперт.

По личному опыту владелицы гостевого дома "Эко Дельфин" в Крыму Оксаны Ишимцевой, маржинальность глэмпинга или гостевого дома, несмотря на их популярность, невысока.

- В среднем срок окупаемости - 5-10 лет. А прибыль редко когда больше 15-20 процентов. Мы покупали готовые здания. Но сейчас я думаю, что лучше бы построили, так как покупка готового - это вечная переделка. Если возводить с нуля, то можно придумать какую-то уникальную концепцию, которая будет привлекать гостей. Сейчас конкуренция так высока, что если ты не выделяешься на фоне других, то не продаешь услуги, - заключила Ишимцева. .

Мнение

Александр Тертычный, основатель и генеральный директор хилинг-проекта Green Flow:

- Если сравнивать с логистикой, торговлей и ресторанным бизнесом, то, конечно, в гостиничном деле маржинальность существенно ниже. При этом показатели в различных сегментах разнятся: маржинальность глэмпингов и небольших объектов выше, чем крупных отелей. Норма доходности последних составляет 10-15 процентов, а период окупаемости может доходить до 10 лет.