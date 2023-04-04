Пассажиропоток на ЮУЖД в марте 2023 года вырос на 25,2%

В марте 2023 года со станций Южно-Уральской железной дороги отправлено 677 тысяч пассажиров, что на 25,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении – 496 тысяч пассажиров (+14,4%), в дальнем следовании – 181 тысяч (+69%).

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Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, пассажирооборот в марте 2023 года составил 184 миллиона пасс-км, что на 35,1% больше, чем за аналогичный период 2022 года, в том числе в пригородном сообщении – 39,3 миллиона пасс-км (+22,2%), в дальнем следовании – 144,8 миллиона пасс-км (+39,1%).

Всего за три месяца 2023 года отправлено 1,9 миллиона пассажиров (+26% к аналогичному периоду 2022 года), из них в дальнем следовании – 505,2 тысячи пассажиров (+52,5%), в пригородном сообщении – 1,4 миллиона пассажиров (+19%).