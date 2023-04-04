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3 часа назад

Встречаю в Сочи летние ночи: как провести отпуск на Черном море, не потратив лишних денег

Вечерняя Москва

Летний отдых в Сочи в 2023 году подорожал на 30–40 процентов. Об этом сообщил Альянс турагентств России. «Вечерняя Москва» выяснила, как провести отпуск на Черном море, не потратив лишних денег.

Как провести отпуск на Черном море, не потратив лишних денег
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Десятидневный отпуск для двоих в отеле «четыре звезды» с трехразовым питанием в летние месяцы обойдется в среднем в 220 тысяч рублей.

— Отдых в Сочи подорожал из-за высокого спроса, — рассказывает коммерческий директор крупного турагентства Виталий Томилов. — Потому что многие не хотят ехать в соседний Крым на поезде — это долго.

Эксперт добавил, что в Сочи, в отличие от Турции и Египта, можно самостоятельно отдохнуть по приемлемой цене, если не выбирать пакетные туры.

— Номер на двоих без питания в туристический сезон можно снять за три тысячи рублей в сутки. На 10 дней получается 30 тысяч рублей. Если нет денег на размещение в гостинице, рекомендую подобрать варианты в частном секторе. Питаться можно в недорогих кафе или что-то наскоро готовить самим, — добавил Томилов. — Поэтому уложиться в 70–80 тысяч рублей, не считая билетов, более чем реально.

По словам эксперта, не стоит удивляться стоимости путевок на российские курорты. Высокие цены на отдых обусловлены коротким туристическим сезоном в Сочи — всего четыре месяца. В отличие от Турции и Египта, где лето на побережье фактически круглый год.

— А ведь отель в Сочи и на других курортах владельцам нужно содержать круглый год, большую часть которого он стоит полупустым, — добавил Томилов. — Покупая летний тур, вы фактически платите и за содержание гостиницы в «низкий» сезон.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза Туриндустрии:

— Отдых в Сочи будет дороже в пик сезона — это майские праздники и июль-август. Так что, возможно, стоит брать туры на июнь или сентябрь — начало октября. Я бы также предложил рассмотреть новые направления, прежде всего Северный Кавказ. Есть интересные туры, например, в Дагестан.

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