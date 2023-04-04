Как провести отпуск на Черном море, не потратив лишних денег

— Номер на двоих без питания в туристический сезон можно снять за три тысячи рублей в сутки. На 10 дней получается 30 тысяч рублей. Если нет денег на размещение в гостинице, рекомендую подобрать варианты в частном секторе. Питаться можно в недорогих кафе или что-то наскоро готовить самим, — добавил Томилов. — Поэтому уложиться в 70–80 тысяч рублей, не считая билетов, более чем реально.