Российским туристам все ближе Камчатка

Менее чем через месяц – каникулы, но особо не разгуляешься. «Праздничными» будут 29 и 30 апреля (суббота и воскресенье) плюс День весны и труда. Также нерабочие – 6-9 мая, в честь Дня Победы. Но 6 и 7 мая – опять-таки суббота с воскресеньем, законные выходные. Хотя чем меньше времени на отдых, тем приятнее его хочется провести. А возможностей для этого в нынешнем сезоне не так много, как, скажем, пять лет назад.

Фото: Свободная пресса Свободная пресса

Что-то слишком дорого, где-то виз не дают. Куда-то добираться три дня лесом, два дня полем, в короткие каникулы не уложишься. Однако на отдыхе россияне стараются не экономить, утверждает Алексан Мкртчян, вице-президент Альянса туристических агентств (АТА).

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– Отдых – последнее, на чем люди начинают экономить. Понятно, что реальные доходы у нас падают уже лет девять. Но человек скорее не купит новый диван и резину на машину, а на отдых потратится. Могут сокращать дни отпуска, снижать звездность отеля, даже менять направления на более бюджетные, но если привыкли на праздники куда-нибудь ездить, то придерживаются этой традиции. Раньше на майские активно выбирали европейские направления, сейчас предпочитают отдыхать в России.

«СП»: Европа небо для нас закрыла, а по земле – долго. По соседним странам ЕС, куда, в принципе, легко добраться на машине, путешествовать не слишком приятно.

– Сейчас, на самом деле, в Западную Европу поехать проще, чем в Восточную. Потому что Западная визы россиянам даёт, а Восточная – нет. Хотя раньше было много желающих слетать на два-три дня в Прагу или Варшаву, в Ригу или Юрмалу.

«СП»: Что с новыми направлениями? Многие страны настроены по отношению к России дружественно. Понятно, что Кения или Бразилия – не для коротких майских, но Китай вроде бы уже вовсю впускает туристов. Или Иран – новое направление.

– Ох, уж эти дружественные страны! Они любят таковыми называться. Но визы-то для россиян не отменяют. С куда менее «дружественным» Таиландом у нас давно безвиз, поэтому люди туда ездят, хоть направление и недешёвое. А чтобы получить визу в Китай, нужно записываться уже на конец мая. То есть, если кто-то сейчас очень захочет туда поехать, на майские не получится. Из ближнего зарубежья спросом пользуются Белоруссия, Армения, Грузия. Пляжный отдых обеспечат Турция, Египет, Эмираты. Те, кто побогаче, выбирают Таиланд или Мальдивы. Что до отдыха в России, тут лидируют Петербург и Сочи. Никаких новых направлений не появилось.

«СП»: А что с Ираном? Мы же активно дружим. Вот и министр иностранных дел ИРИ к Лаврову приехал. Ирану нужны туристы, там есть то, что нужно нам: море и солнце.

– Давайте откровенно: во-первых, он не отменяет визы, разговоры об этом явно затянулись. Это очень сильно усложняет дело. А во-вторых, добраться туда можно только из Москвы. Жителям столичного региона – удобно. Остальным – нет. Наконец, в этой стране очень много условностей. Например, поехали отдыхать муж с женой. Даже если у них на руках свидетельство о браке, они не смогут загорать вместе. Там раздельные пляжи для мужчин и для женщин.

В стране строгий дресс-код. Неделю назад молодая туристка сообщила, что ей в очень резкой, неприятной форме местная полиция сделала выговор за то, что у нее выбивались волосы из-под платка. Согласитесь, люди едут на отдых не для того, чтобы выслушивать замечания, касающиеся внешнего вида. Особенно если в целом принятые в стране правила приличия соблюдены. Ко всему прочему, в Иране действует запрет на употребление спиртного. Его здесь не продают, и даже если вы везете алкоголь с собой, у вас его заберут прямо в аэропорту. То есть там невозможно в привычной нам форме отметить день рождения или свадьбу. Кстати, в гостинице употреблять алкоголь тоже нельзя. Так что до тех пор, пока Иран не ослабит свои требования к туристам и не введёт безвиз, потока отдыхающих из России не будет.

Ряд мусульманских стран к привычкам туристов относится спокойно, отмечает эксперт. В Эмиратах можно ходить без платков и на пляже загорать всей семьёй. И спиртное можно употреблять, причём не только в гостиницах, но и в ресторанах. Так что российским туристам там гораздо комфортнее, чем в Иране. Терпимостью к нашим привычкам отличаются и Египет с Турцией. Может, привыкли уже, смирились с неизбежным…

То, что Иран пока малопривлекателен, подтверждают данные погранслужбы ФСБ, согласно которым страна занимает лишь 29-е место по посещаемости нашими туристами. В 2022-м там отдыхали лишь 8700 граждан России, а в Турции – 3,6 миллиона соотечественников.

Но вернёмся к внутреннему туризму. По данным крупного российского сервиса бронирования жилья для отдыха, самое популярное направление мая – курорты Краснодарского края. Лидирует Сочи: 21 процент майских бронирований. В первой десятке и Анапа. А Красная Поляна позиции сдала. Большинство отдыхающих явно хотят к морю, а не в горы. Не рановато ли для открытия пляжного сезона?

– Да, купаться в море в первых числах мая невозможно, – подтверждает Алексан Мкртчян. – Загорать тоже еще холодновато. Но многие едут просто подышать свежим воздухом, погулять по берегу, поесть морских деликатесов. Это же можно делать в любое время года. Кроме того, на Черноморском побережье много достопримечательностей, которые лучше осматривать, когда вокруг не бродят толпы отпускников. И, конечно же, там уже гарантированно тепло и всё в цвету.

«СП»: Понятно, что люди, живущие далеко от теплых краев, рвутся на юг. А наблюдается ли обратный процесс, когда южане массово едут на Север и Дальний Восток, полюбоваться холодной экзотикой?

– У нас есть так называемые плоские тарифы, когда из Москвы во Владивосток, на Камчатку или Сахалин и обратно можно слетать условно за 30 тысяч руб. А авиарейс Москва-Сочи-Москва или Москва-Минводы-Москва на майские обойдётся в те же 30 тысяч, хотя до Минвод два часа, а до Владивостока – весь день. Так что за счет дотирования государством перелётов в отдаленные регионы наметилась тенденция, что люди все чаще выбирают отдых там. И произошло это еще в 2021 году, когда пандемия пошла на спад. Наши граждане осознали, что границы закрыты, но и у нас есть, на что посмотреть.

«СП»: И что посоветуете на майские?