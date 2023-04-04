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1 час назад

Сколько стоит отдохнуть на Черном море в майские праздники

РИА "ФедералПресс"

В России цены в отелях на майские праздники за год поднялись на 5–20 %. Больше всего подорожали гостиницы на черноморском побережье. Об этом сообщают туроператоры.

Сколько стоит отдохнуть на Черном море в майские праздники
Фото: ФедералПрессФедералПресс

«Рост цен у разных объектов на майские неоднороден. Рост составляет от 15 % до 2–3 раз. Самый большой рост зафиксирован в гостиницах на черноморском побережье, за исключением Крыма, где цены не повышались», – отметили в пресс-службе туроператора «Интурист».

Отмечается, что на майские праздники особенно популярны туры в Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Дагестан, Чечню, Татарстан, Архангельск и Байкал. Если говорить о пляжном отдыхе, то лидируют туры в Сочи, Крым, курорты Краснодарского края, Минеральные воды, пишет РИА Новости.

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