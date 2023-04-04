Цены в российских отелях на майские праздники выросли на 7-20%

Россияне уже готовятся к отдыху на майских праздниках. По данным «Интуриста», самыми популярными экскурсионными турами стали Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Дагестан. А если говорить про отдых на пляже, то тут лидируют курорты Краснодарского края и Кавказские Минеральные воды, передает «МИР 24». При этом цены в отелях поднялись. Так, стоимость размещения в прибрежных высокобюджетных отелях увеличилась в среднем на 20%, в гостиницах категории три-четыре звезды – на 7-15%.