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56 минут назад

Цены в российских отелях на майские праздники выросли на 7-20%

Мир24иещё 1

Россияне уже готовятся к отдыху на майских праздниках. По данным «Интуриста», самыми популярными экскурсионными турами стали Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Дагестан. А если говорить про отдых на пляже, то тут лидируют курорты Краснодарского края и Кавказские Минеральные воды, передает «МИР 24». При этом цены в отелях поднялись. Так, стоимость размещения в прибрежных высокобюджетных отелях увеличилась в среднем на 20%, в гостиницах категории три-четыре звезды – на 7-15%.

Цены в российских отелях на майские праздники выросли на 7-20%
Фото: Мир24Мир24

Подорожали и городские отели. Стоимость проживания в них выросла на 6-7%. Самый большой рост цен зафиксировали в гостиницах на Черноморском побережье.

Отдых в России,
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