Куда россияне поедут в майские выходные

Отдых в России подорожал, но спрос на него вырос, однако туристы стали более требовательны к сервису. В ассоциации туроператоров сообщили, что регионы будут соревноваться за туристов, завлекая их гастрономией, экологией и спа-программами.

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«Самым высоким уровнем сервиса, а также объемом процедур считаются SPA-отели Сочи, Крыма, Геленджика», – говорится в сообщении.

SPA

Эксперты отмечают, что SPA-прграммы представлены практически во всех современных объектах размещения, можно выбрать в любом регионе. Речь идет именно о лидерах по качеству услуг и задействованных в данной сфере специалистах соответствующего уровня. Помимо Юга России, также в списке Подмосковье, Ленинградская и Калининградская области.

Гастрономический туризм

Не секрет, что многие туристы в отдыхе постоянно едят. Для них туроператоры подготовили специальные туры, где через еду можно постичь культуру региона, а не только получить удовольствие. Гурманам рекомендуют поехать на Северный Кавказ, Ростов-на-Дону, Астрахань. Также в списке Карелия, Казань, Калининград, Мурманская область.

Экотуризм

В России множество экологически чистых мест для отдыха в разных регионах: Алтай, Байкал, Камчатка, Дальний Восток и не только. Однако особенностью отдыха в 2023 году станет то, что туристы будут выбирать то, что ближе, и путешествовать в своем регионе или доезжать до соседнего.

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