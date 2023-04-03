Куда россияне поедут в майские выходные: как будут выкручиваться южные отели, чтобы привлечь внимание
Отдых в России подорожал, но спрос на него вырос, однако туристы стали более требовательны к сервису. В ассоциации туроператоров сообщили, что регионы будут соревноваться за туристов, завлекая их гастрономией, экологией и спа-программами.
«Самым высоким уровнем сервиса, а также объемом процедур считаются SPA-отели Сочи, Крыма, Геленджика», – говорится в сообщении.
SPA
Эксперты отмечают, что SPA-прграммы представлены практически во всех современных объектах размещения, можно выбрать в любом регионе. Речь идет именно о лидерах по качеству услуг и задействованных в данной сфере специалистах соответствующего уровня. Помимо Юга России, также в списке Подмосковье, Ленинградская и Калининградская области.
Гастрономический туризм
Не секрет, что многие туристы в отдыхе постоянно едят. Для них туроператоры подготовили специальные туры, где через еду можно постичь культуру региона, а не только получить удовольствие. Гурманам рекомендуют поехать на Северный Кавказ, Ростов-на-Дону, Астрахань. Также в списке Карелия, Казань, Калининград, Мурманская область.
Экотуризм
В России множество экологически чистых мест для отдыха в разных регионах: Алтай, Байкал, Камчатка, Дальний Восток и не только. Однако особенностью отдыха в 2023 году станет то, что туристы будут выбирать то, что ближе, и путешествовать в своем регионе или доезжать до соседнего.
Кто в топе
Больше всего бронирований на май в Сочи, Анапе и Геленджике – 39 %, Кавминводы – 36 %. Ранее был Крым, но его сместил Алтай – там пройдет событийный фестиваль «Цветение маральника». Ранее сообщалось о росте цен на отдых у Черного моря, однако это лишь ускорило бронирование отелей класса люкс в Анапе, например. Экскурсионные туры выросли в цене на 10–15 %.