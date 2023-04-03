Чем славится древнее костромское озеро

“Вдоль южного берега Галичского озера расположился Галич, один из древнейших городов России. Несмотря на малый размер, Галич способен удивить «пытливых» туристов обилием достопримечательностей, которые создают в городе неповторимую атмосферу Древней Руси. Сбежать от городской суеты в Галиче можно не только углубившись в историю, но и обратив внимание на местные красоты. Наиболее популярной смотровой площадкой является холм Балчуг, с которого открывается панорамный вид как на Галич, так и на Галичское озеро. Путь на гору особенно понравится любителям хайкинга”, — говорится в сообщении экспертов.