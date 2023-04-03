Чем славится древнее костромское озеро

Место заприметили столичные эксперты.
Галичское озеро попало в ТОП мест для туристов, где можно отдохнуть от суеты, узнал KOSTROMA.TODAY.
Рейтинг составили эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ. Они подобрали шесть городов с озерами, которые станут идеальным вариантом для туристов. Там, по словам авторов рейтинга, можно не только отдохнуть от суеты крупных городов, но и ближе познакомиться с историей страны.
Почетное второе место занял Галич со своим древним Галичским озером.
“Вдоль южного берега Галичского озера расположился Галич, один из древнейших городов России. Несмотря на малый размер, Галич способен удивить «пытливых» туристов обилием достопримечательностей, которые создают в городе неповторимую атмосферу Древней Руси. Сбежать от городской суеты в Галиче можно не только углубившись в историю, но и обратив внимание на местные красоты. Наиболее популярной смотровой площадкой является холм Балчуг, с которого открывается панорамный вид как на Галич, так и на Галичское озеро. Путь на гору особенно понравится любителям хайкинга”, — говорится в сообщении экспертов.
Отметим, что озеру уже больше 120 тысяч лет, но регион всё никак не мог привести его в порядок — озеро обмелело, там появилось много ила. Буквально накануне на благоустройство выделили 120 миллионов рублей.