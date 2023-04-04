Номерной фонд курорта в Кузбассе планируют увеличить в 1,5 раза

Горнолыжный курорт "Горная Саланга" в Кемеровской области, где проходят сборы по 16 видам спорта, планирует увеличить номерной фонд в 1,5 раза и количество трасс. Об этом сообщил директор курорта Дмитрий Андрющенко на заседании совета по инвестиционной и инновационной деятельности при губернаторе Кузбасса.

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"Мы вкладываем в расширение номерного фонда. Мы собираемся для спортсменов на 60% увеличить количество мест - со 100 до 160. [Планируем] увеличить всевозможные трассы, вложив почти 110 млн рублей", - сказал Андрющенко.

По его словам, с 2014 года на курорте проходят сборы по 16 видам спорта. В "Горной Саланге" расположен крытый спортивный комплекс общей площадью более 2 тыс. кв. м. Проект находится на сопровождении в Инвестагентстве Кузбасса.