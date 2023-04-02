Во сколько обойдется недельный отдых на берегу Иссык-Куля

Редакция TourDom.ru выяснила, в каких местах можно отдохнуть на озере Иссык-Куль и во сколько обойдется 7 ночей с заездом 24 июня, когда начинается купальный сезон.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Рейсы из Москвы в аэропорт на берегу легендарного озера сейчас совершают «Уральские авиалинии». В апреле они будут летать каждую субботу, а с 27-го числа ежедневно. Борт A320 отправляется из Домодедово в 23:05 и приземляется в 06:20 по местному, время в пути составляет 4 часа 15 минут.

С 2 мая к выполнению рейсов из Шереметьево присоединится «Аэрофлот». Airbus A320 будет курсировать каждый вторник, четверг, субботу и воскресенье. Отправление в 09:40, приземление в 17:10. Время в пути составит 4 часа 30 минут.

Туры на озеро Иссык-Куль предлагают несколько туроператоров. Стоимость недельного отдыха начинается от 93 тыс. руб. Сюда входит перелет, страховка, проживание в двухместном стандартном номере в санатории «Голубой Иссык-Куль», трехразовое питание и трансфер – в зависимости от оператора. За улучшенный двухместный номер с теми же услугами придется заплатить от 103 тыс. руб. Туристы отмечают гостеприимство персонала, хорошее расположение, но есть нарекания к качеству номеров и обслуживанию.

Отдых в двухместном номере в санатории «Госрезиденция № 2» обойдется минимум в 104 тыс. руб. В пакет входят все те же услуги, но без трансфера. Туристы восхищаются природой, пляжем, хвойным парком и огромной территорией, обслуживанием.

В пансионате «Колумб» предлагают разместиться в коттеджах. За неделю отдыха в двухместном полулюксе придется заплатить 108 тыс. руб. Из отзывов – чистая природа, неплохой сервис, ухоженная территория.