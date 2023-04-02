Где искать самые необычные и живописные глэмпинги в России

После пандемии коронавируса в мире начал стремительно распространяться тренд на отдых в уединенных местах с акцентом на сближение с природой. Раньше, чтобы попасть в отдаленные локации, путешественникам приходилось закинуть на плечи тяжеленный рюкзак со всем необходимым и отправиться в поход, лишив себя комфорта на несколько дней. Однако все изменилось с появлением гламурных кемпингов, или глэмпингов. Теперь туристы могут пожить в «диких» условиях, не отказывая себе в горячем душе, вкусной еде от шеф-повара и уютной постели. Благодаря таким отелям россияне могут наблюдать за северным сиянием не выходя из номера, просыпаться в теплой кровати под шум океана или сидеть в бане под звездным небом напротив кавказских вершин. О самых необычных глэмпингах в России — в галерее «Ленты.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Кольский полуостров

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На берегу Баренцева моря находится один из самых северных отелей мира — глэмпинг «Китовый берег». Чтобы добраться туда, путешественникам предстоит настоящее испытание: расстояние от Мурманска до объекта составляет около 140 километров, причем последние 32 придется преодолеть по грунтовке. Однако не стоит переживать об удобствах на краю Северного Ледовитого океана — оазис посреди арктической тундры оборудован всем необходимым для проживания и отдыха. На базе «Китового берега» есть высокоскоростной интернет, запас продовольствия и топлива на много дней вперед (если из-за непогоды будет потеряна связь с Большой землей).

Гостям обещают полноценный комфорт четырехзвездочной гостиницы, причем с возможностью увидеть северное сияние, не вставая с кровати, — его отлично видно из панорамного окна номера. Каждая из 15 экосфер комплекса обставлена стильной мебелью, а также оборудована системой двойного отопления, собственным душем и туалетом.

В глэмпцентре ежедневно накрывают шведский стол с блюдами из северных деликатесов — треской, Том ямом по-мурмански с крабом и гребешком и крем-карамель с морошкой. Отдохнуть и расслабиться можно в японских бочках Фурако и кедровых банях — опять же с видом на Баренцево море.

Камчатка

Уголок комфорта посреди дикой природы с видом на заснеженные вулканы можно найти на Камчатке — белые купола шатров глэмпинга Kamrelax выделяются на черном песке Халактырского пляжа. Засыпать и просыпаться придется под шум волн Тихого океана, а уют и тепло в домике создаст печка на березовых дровах.

Отдельная гордость глэмпинга — кедровая бочка-банька на берегу, после парения в которой гости с разбега могут забежать в холодные воды Тихого океана. Также постояльцам предлагаются услуги профессионального массажиста.

Приморье

Пожалуй, одной из самых необычных локаций Дальнего Востока можно смело назвать глэмпинг в бухте Петрова, где расположен знаменитый на весь Приморский край одноименный заповедный остров. Добраться сюда можно на любом автомобиле, однако дорога предстоит неблизкая — от Находки ехать три с половиной часа, от Владивостока — пять.

Наградой для преодолевших долгий путь туристов станут немноголюдные роскошные пляжи с мелким песком, а также комфортабельный геокупольный шатер площадью от 28 до 35 квадратных метров с мягкой кроватью, кондиционером и электричеством — часть экосфер глэмпинга оборудована туалетом и душем. Стоимость размещения начинается от 4,5 тысячи рублей. А еще здесь есть один общий шатер с кухней и столовой.

Уникальный и мистический остров Петрова соединяется с бухтой тонкой мелководной косой, однако безопаснее отправиться туда в составе катерной экскурсии. Считается, что в VIII-XIX веках остров населял древний народ илоу, бежавший из Маньчжурии. Илоу высадили реликтовую тисовую рощу для религиозных обрядов — деревья стоят в геометрическом порядке, образуя шесть или семь иероглифов, перевести которые еще никому не удалось.

Алтай

Любителям природы и тишины стоит посетить летний глэмпинг «Ороктой-парк», расположенный на берегу горной Катуни. Здесь можно передохнуть от цивилизации в комфортабельных тентхаусах с большой кроватью и горячим душем, а также испытать практически полный цифровой детокс — для экстренных случаев слабый сигнал WiFi можно поймать в определенном месте у ресепшена.

В отдельных домиках есть собственная подогреваемая купель с видом на горы и реку. Также гостям предлагается расслабиться в бане на дровах с индивидуальной купелью — термы оборудованы в отдельных тентах и вмещают до четырех человек. Из доступных развлечений в сердце алтайской природы йога, хайкинг, киновечера и галечный пляж на берегу Катуни с гамаками.

Путь на машине из Горно-Алтайска займет чуть больше трех часов, от Ороктойского моста придется перейти на гравийную дорогу (около пяти километров). В мае можно найти тентхаусы от 3,5 тысячи рублей, летом — от 4,5 до 12,1 тысячи рублей в высокий сезон.

Крым

На одном из самых популярных мест для отдыха на юге России — южном берегу Крыма — тоже есть современный глэмпинг. Философией La Skalа стал ответственный экоподход к строительству: пространство идеально вписано в рельеф, а детали продуманы до мелочей. Каждый шатер имеет собственную террасу и вид на море, а также кондиционер, туалет, душ, мини-холодильник и сейф.

Ночь в двухместном экошатре обойдется от 5525 рублей — в стоимость входит завтрак. При этом гости могут как готовить самостоятельно на летней кухне или в зоне барбекю, так и познакомиться с местными гастрономическими традициями в ресторане авторской кухни глэмпинга.

Любителям спокойного отдыха предлагаются уютные беседки с панорамными видами на море и подогреваемый бассейн. Глэмпинг расположен ровно между Балаклавой и Ялтой, а значит добираться до самых популярных треккинговых маршрутов, диких пляжей, знаменитых дворцов, усадеб или виноградников будет очень удобно.

Еще одна интересная крымская локация — экоотель «Шепот трав», расположенный посреди Бельбекской долины, в часе езды от Севастополя. Каждый модульный дом с панорамными окнами оборудован собственной террасой, на территории есть баня с теплым чаном и купелью, также здесь можно посетить спа-процедуры, массаж, йогу и звуковую медитацию.

В этом сезоне путешественникам стал доступен самый большой размер домика (24 квадратных метра) — здесь с комфортом могут разместиться до четырех человек. В их распоряжении гостиная, отдельная спальня, санузел, мини-кухня, кондиционер и быстрый интернет.

Найти места в экоотеле на свободные даты можно с помощью площадки Калининграда до Байкала от 500 рублей за ночь. В «Шепоте трав» можно остановиться от 5 тысяч рублей в сутки.

Краснодарский край

Глэмпинг Villy Uley вписался в ландшафт самшитовой рощи идеально — куполообразные домики спрятались в деревьях на крутом берегу горной реки. Ехать в самое сердце национального парка Сочи из центра города придется не больше часа, правда последние два километра дороги будут без асфальта, с ямами и камнями. Туристов также предупреждают, что в ущелье может пропасть связь.

В панорамных модулях есть двуспальная кровать, чугунная печь, розетки, умывальник и биотуалет, а вот за горячим душем придется идти в баню. Парильня вмещает до шести человек, а вместо купели тут холодная река. Гостям также предложат разнообразную чайную карту, халат и тапочки.

По вечерам гости собираются в общей зоне, где можно пообщаться, посмотреть кино или на огонь в камине. Ночь в Villy Uley обойдется от 9,5 до 21,5 тысячи рублей, в зависимости от сезона. Приятный бонус: в цену входит трехразовое питание, все активности глэмпинга и посещение бани.

Хакасия

Недалеко от хакасской деревни Казановка у подножия Кузнецкого Алатау находится необычный этноглэмпинг «Кюг». Свое название он получил от одноименной долины, а в переводе с хакасского «кюг» означает радость, райское место или счастье. И действительно, здесь можно зарядиться энергией мест силы, насладиться чистотой дикой природы и даже попросить здоровья у священного камня Ах-Тас.

Турбаза на берегу реки Аскиз включает в себя традиционные юрты, а также современные палатки-тенты с необходимой мебелью. Отдыхающие могут в комфортных условиях познакомиться с культурой и традициями хакасского народа, а также попробовать национальную кухню. Гостей ждут с мая по сентябрь, цены на размещение начинаются от двух тысяч рублей.

Северная Осетия

Круглогодичный глэмпинг Chillawi с видом на Цейское ущелье открылся весной прошлого года, но уже успел снискать славу идеального места для перезагрузки в горах. Здесь, на высоте практически двух тысяч метров, гости могут с комфортом отдохнуть от цивилизации в стильных шатрах или номере-студии: в среднем ночь обойдется от 10 тысяч рублей.

Chillawi также может похвастаться самой высокогорной баней в Осетии — поглазеть на горные вершины можно прямо в купели под открытым небом. Гостям советуют взять удобную обувь для горных походов и треккинговые палки. Всего в часе-полутора езды находится Цейский ледник, славящийся целебным воздухом и термальными источниками, а для любителей острых ощущений доступен рафтинг по горным рекам или полет на параплане над ущельями.

Глэмпинг находится в селе Абайтикау, дорога от Владикавказа займет примерно два часа. Добраться сюда можно даже на легковой машине — от Цея гостей бесплатно поднимут до домиков на внедорожнике.

Башкортостан

Глэмпинг ZeБирск в 120 километрах от Уфы создан как раз для тех, кто хочет уединения в дикой природе, при этом не отказывая себе в комфорте. Место на берегу озера Шамсутдин подходит семейным парам и любителям спокойного отдыха: здесь можно покататься на велосипедах по лесным тропам, посидеть на берегу с удочкой, прогуляться на весельной лодке или собраться маленькой компанией с гитарой у костра.

Сбежать от шума мегаполисов и суеты можно в красные домики «Монокли» с круглыми окнами и необычным интерьером, шатры на понтоне или в тенты среди деревьев — последние два варианта доступны только в теплое время года. Номер в глэмпинге обойдется от четырех тысяч рублей за ночь.

Карелия

В 200 километрах от Петербурга, недалеко от города Лахденпохья, в Карелии находятся панорамные коттеджи «Матриярви». Стильные домики располагаются у живописного озера.

Здесь нет сотовой связи и крайне медленный Wi-Fi, однако удаленность от цивилизации никак не сказалась на комфорте: в домиках есть кухонная зона со всей необходимой техникой, уютные спальные места, санузел с туалетом и душем, сауна на дровах и в некоторых объектах даже свой пирс.