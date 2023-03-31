3 места, где отдохнуть в тишине и покое летом

Турэксперты рассказали, куда отправиться летом в отпуск тем, кто устал от шумных курортов на юге России.

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Туристический оператор FUN&SUN назвал три направления, на которые стоит обратить внимание в предстоящем сезоне. Например, можно слетать на Камчатку. С июня по середину сентября недельный тур обойдется в сумму от 47,3 тысячи рублей. Сюда входит перелет, проживание, трансферы, а также экскурсии.