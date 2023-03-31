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2 часа назад

Взять козу за рога! Чек-лист, что обязательно нужно увидеть и сделать в Нижнем Новгороде

Нижегородская правда

возьмукозуза рога Каждый человек перед поездкой в неизведанный город изучает его интересные места, чтобы их посетить. Я очень хочу побывать в Нижнем Новгороде и уже заранее составила для себя чек-лист. Что обязательно нужно увидеть (услышать и потрогать тоже) в Нижнем Новгороде. Итак… Прогуляться по вечерней набережной НижнегоНовгорода. Точнее – по набережным, ведь в Нижнем Новгороде, я знаю, их целых три! Прокатиться на Канатной дороге. · Обязательно посетить Нижегородский зоопарк «Лимпопо». · Сделать памятные фотографии с каждой из башен Нижегородского Кремля. А еще – измерить шагами периметр всей кремлевской стены. Посмотреть представление в цирке! Увидеть слияние рек Волги и Оки. Милана Ролдугина.Липецк

Взять козу за рога! Чек-лист, что обязательно нужно увидеть и сделать в Нижнем Новгороде
Фото: Нижегородская правдаНижегородская правда
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