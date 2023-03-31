На майские можно будет дешево отдохнуть в Калининграде

Стоимость размещения в местных отелях и гостиницах выросла в среднем на 10–15%.

Путешествия в Калининград вновь оказались в числе наиболее популярных туристических направлений внутри России. Так, рост спроса на туры в область в период майских праздников составил 10% по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что стоимость размещения в местных отелях и гостиницах выросла в среднем на 10–15%. В том числе за год существенно подорожали авиабилеты. На данный момент цена билета на рейс в Калининград без багажа составит от 15 до 18 тысяч рублей на человека.