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1 час назад

На майские можно будет дешево отдохнуть в Калининграде

runews24.ru

Стоимость размещения в местных отелях и гостиницах выросла в среднем на 10–15%.

На майские можно будет дешево отдохнуть в Калининграде
Фото: runews24.rurunews24.ru

Путешествия в Калининград вновь оказались в числе наиболее популярных туристических направлений внутри России. Так, рост спроса на туры в область в период майских праздников составил 10% по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что стоимость размещения в местных отелях и гостиницах выросла в среднем на 10–15%. В том числе за год существенно подорожали авиабилеты. На данный момент цена билета на рейс в Калининград без багажа составит от 15 до 18 тысяч рублей на человека.

Цена тура на двоих туристов стартует от 30 тысяч рублей. В эту стоимость включено размещение в отеле на четыре ночи, а также посещение экскурсий. Покупка билетов на самолет производится отдельно.

Отдых в России,Ассоциация туроператоров России,
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