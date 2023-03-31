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2 часа назад

Эксперты составили список лучших мест Дагестана для отдыха на пляже

runews24.ru

Период купального сезона на Каспийском побережье Дагестана начинается в июне и длится практически до середины сентября.

Список лучших мест Дагестана для отдыха на пляже
Фото: runews24.rurunews24.ru

Эксперты туриндустрии подготовили рейтинг лучших мест Дагестана, где туристы смогут отдохнуть на пляже. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Стоит отметить, что период купального сезона на Каспийском побережье Дагестана начинается в июне и длится практически до середины сентября. Летом температура воды в море составляет примерно +25 градусов, а в сентябре по-прежнему сохраняются комфортные +23 градуса.

Так, среди лучших пляжных направлений Дагестана отмечается городской пляж Избербаш, где отдыхающие смогут насладиться чистой прозрачной морской водой и мягким песком.

Также в рейтинг вошли пляжи с песчаным пологим входом в море Зеленоморское и Манаскент. В том числе туристы смогут отправиться в Караман на пляж «Черные Камни», который покрыт мелкой галькой и песком.

Помимо этого, в список лучших мест для пляжного отдыха вошли пляж «Оазис» в Махачкале и городской пляж Дербента.

Отдых в России,Ассоциация туроператоров России,
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