Каким был первый курорт России

304 года назад, 31 марта 1719 года, указом Петра I в Карелии был основан первый российский курорт — «Марциальные воды».

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В России курортное дело начало развиваться во времена правления Петра I, но русская знать предпочитала лечиться «на водах» в Западной Европе. Понимая выгоду открытия отечественных курортов, император повелел организовать поиск целебных вод в России.

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Источник в 50 километрах от Петрозаводска недалеко от Габозера был случайно обнаружен в 1714 году. Рабочий Кончезерского медеплавильного завода Иван Рябоев, страдающий от «сердечной болезни», попив несколько дней воды из источника, выздоровел. Он рассказал о своем чудесном исцелении управляющему завода, а тот, в свою очередь, олонецкому коменданту Виллиму Геннину. Зная об императорском указе по поиску в России целебных вод «на манер Европ и Франций», Геннин передал сведения об источнике Петру I.

Через три года личный врач императора Лаврентий Блументрост и врач Антоний Равинель отправились в Олонец для изучения лечебных свойств источника. Их исследования подтвердили, что эта вода чрезвычайно полезна для лечения многих заболеваний: малокровия, цинги, болезней сердца, ревматизма, водянки и других. Найденные железистые воды были названы в честь бога войны и железа Марса — «марциальными».

Зимой 1719 года лечиться «на воды» приехал Петр I. Завершив лечение, он 30 марта подписал указ «О целительных водах, отысканных на Олонце…», которым повелел создать здесь курорт «Марциальные воды». Император также составил «Дохтурские правила, как при оных водах поступать».

На «Марциальных водах» были построены три деревянных дворца, дома для доктора и для больных. Над источником, из которого брали воду для Петра I и его окружения, возвели деревянный резной шатер. Позднее здесь построили гостиницу для приезжающих на лечение.

Во времена Петра I курорт пользовался большой популярностью. Лечиться сюда приезжал не только император и его приближенные, но и весь высший свет.

После смерти Петра I «Марциальные воды» постепенно пришли в упадок, а возведенные постройки разрушились. Попытка императрицы Елизаветы Петровны возродить курорт не увенчалась успехом.

Интерес к нему вновь возник спустя почти два века. В 1930-е годы марциальные воды и грязи из Габозера, которое находится недалеко от источников, стали снова использовать в медицине. А в феврале 1964 года здесь открылась Всесоюзная бальнеологическая здравница, которая пользуется популярностью и по сей день.