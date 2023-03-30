На Алтае построят туристические открытые зимние бассейны с минеральной водой

Открытые зимние бассейны с термальной водой появятся на строящемся курорте «Белокуриха горная». О новом туристическом проекте проинформировала представитель корпорации «Туризм.РФ» Нелли Левшова.

На совещании, которое прошло в региональном правительстве, Левшова рассказала, что проект бассейнов предполагает строительство механизма подачи подземной минеральной воды.

Кроме того, по ее словам, одним из преимуществ этой территории является целебный горный воздух, что приносит большую пользу здоровью, оказывая положительное влияние на нервную систему.