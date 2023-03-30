Стало известно, когда на горных курортах Сочи завершится зимний сезон

На верхних отметках сочинских горнолыжных трасс еще продолжается сезон катаний. Дольше всех зимний сезон продлится на курорте "Красная Поляна" - планируется, что трассы в долине "Цирк-2" будут открыты до 10 мая, сообщили в пресс-службе мэрии города.

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На курорте "Роза Хутор" зимний сезон завершится 21 апреля, затем в течение недели на канатных дорогах пройдут регламентные работы. В горно-туристическом центре "Газпром" катание в среднегорье, на склоне "Лаура", запланировано завершить уже в ближайшую субботу, а на "Альпике" - 15 апреля.

С начала года в горном кластере Сочи отдохнули 868 тысяч туристов, в том числе 50 тысяч - в составе организованных экскурсионных групп. Средняя загрузка объектов размещения на курорте сейчас составляет 68 процентов, в горном кластере - около 50.

- По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского начинаем планомерную подготовку к летнему курортному сезону, который стартует в нашем городе уже с 1 мая.