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3 часа назад

Стало известно, когда на горных курортах Сочи завершится зимний сезон

Российская Газета

На верхних отметках сочинских горнолыжных трасс еще продолжается сезон катаний. Дольше всех зимний сезон продлится на курорте "Красная Поляна" - планируется, что трассы в долине "Цирк-2" будут открыты до 10 мая, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Стало известно, когда на горных курортах Сочи завершится зимний сезон
Фото: Российская газетаРоссийская газета

На курорте "Роза Хутор" зимний сезон завершится 21 апреля, затем в течение недели на канатных дорогах пройдут регламентные работы. В горно-туристическом центре "Газпром" катание в среднегорье, на склоне "Лаура", запланировано завершить уже в ближайшую субботу, а на "Альпике" - 15 апреля.

С начала года в горном кластере Сочи отдохнули 868 тысяч туристов, в том числе 50 тысяч - в составе организованных экскурсионных групп. Средняя загрузка объектов размещения на курорте сейчас составляет 68 процентов, в горном кластере - около 50.

- По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского начинаем планомерную подготовку к летнему курортному сезону, который стартует в нашем городе уже с 1 мая.

Работу всех служб продолжит координировать межведомственный оперативный штаб, - отметила заместитель главы Сочи Инна Петухова во время очередного заседания штаба.

Отдых в России,Алексей Копайгородский,Газпром,
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