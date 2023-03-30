$76.45+0.1482.39-0.75
18 минут назад

В Сочи благоустроят 180 пляжей к лету

RT на русском

В Сочи планируют благоустроить 180 пляжей к летнему периоду.

В Сочи благоустроят 180 пляжей к лету
Фото: RT на русскомRT на русском

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Глава Сочи Алексей Копайгородский ставит задачу обеспечить комфорт и безопасность нахождения горожан и гостей курорта на водных объектах», — заявил директор Департамента курортов, туризма и потребсферы Кирилл Ярыш.

По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева пользователи пляжных территорий должны получить разрешительные документы от Роспотребнадзора, а также подать заявления-декларации в МЧС до 1 мая.

Отдых в России,Алексей Копайгородский,Вениамин Кондратьев,Роспотребнадзор,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий