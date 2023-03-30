Туристы из Тюмени отказываются от путешествий в Крым

В Тюменской области туроператоры констатируют нулевой спрос на путешествия в Крым, пишет URA.RU cо ссылкой на представителей индустрии.

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Так, в двух агентствах сообщили, что за последние шесть месяцев от жителей Тюмени не поступило ни одного запроса с желанием отдохнуть на полуострове. При этом спрос не восстановился даже с наступлением весны.

Даже не смотря на то, что крымские отели сотрудничают с тюменскими туроператорами и предлагают разнообразные варианты размещения, жителей региона смущает отсутствие прямых рейсов на полуостров, а по земле дорога в лучшем случае займет около суток.