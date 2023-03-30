Туристы из Тюмени отказываются от путешествий в Крым

В Тюменской области туроператоры констатируют нулевой спрос на путешествия в Крым, пишет URA.RU cо ссылкой на представителей индустрии.
Так, в двух агентствах сообщили, что за последние шесть месяцев от жителей Тюмени не поступило ни одного запроса с желанием отдохнуть на полуострове. При этом спрос не восстановился даже с наступлением весны.
Даже не смотря на то, что крымские отели сотрудничают с тюменскими туроператорами и предлагают разнообразные варианты размещения, жителей региона смущает отсутствие прямых рейсов на полуостров, а по земле дорога в лучшем случае займет около суток.
Так, туристам из Тюмени проще и доступнее отправиться на отдых в Сочи.