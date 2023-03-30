$76.45+0.1482.39-0.75
1 час назад

Туристы из Тюмени отказываются от путешествий в Крым

runews24.ru

В Тюменской области туроператоры констатируют нулевой спрос на путешествия в Крым, пишет URA.RU cо ссылкой на представителей индустрии.

Туристы из Тюмени отказываются от путешествий в Крым
Фото: Runews24Runews24

Так, в двух агентствах сообщили, что за последние шесть месяцев от жителей Тюмени не поступило ни одного запроса с желанием отдохнуть на полуострове. При этом спрос не восстановился даже с наступлением весны.

Даже не смотря на то, что крымские отели сотрудничают с тюменскими туроператорами и предлагают разнообразные варианты размещения, жителей региона смущает отсутствие прямых рейсов на полуостров, а по земле дорога в лучшем случае займет около суток.

Так, туристам из Тюмени проще и доступнее отправиться на отдых в Сочи.

Отдых в России,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий