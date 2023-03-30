Где искать свободные отели для отдыха на Балтике

Туроператоры сообщили редакции TourDom.ru о значительном росте спроса на отдых в Калининградской области. По их оценкам, продажи увеличились на 20–40% по отношению к уровню 2022 года. Редакция публикует комментарии экспертов и цены на отдых.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

На некоторые даты, в частности на майские праздники, в популярных объектах размещения наблюдается дефицит мест. «В основном это отели в Зеленоградске – “Самбия”, “Элиза Ин”, “Гриндорф”, “Принцесса Элиза”. В гостиницах, пользующихся большим спросом, уже проблематично найти комнаты даже на июль», – отмечает коммерческий директор туроператора АЛЕАН Оксана Булах.

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Вырос интерес и к санаториям. «Балтийское море в мае, да и в июне, еще холодное, поэтому интерес туристов направлен в основном на санатории: в это время комфортно заниматься оздоровительными процедурами. Разбирают также номера в приморских отелях Зеленоградска и Светлогорска», – говорит директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

В связи с высоким спросом возросла стоимость проживания. По данным АЛЕАНа, санатории подорожали на 10–15%, отели – в среднем на 20–25% по сравнению с сезоном-2022.

Редакция TourDom.ru выяснила, куда можно поехать на майские праздники и по каким ценам. Оказалось, что в популярном отеле «Раушен» 3* в Светлогорске свободных мест на период с 29 апреля по 6 мая уже нет. Разобрали комнаты на эти даты и в известных гостиницах «Балтийская корона» и «Геркулес» в Зеленоградске, расположенных недалеко от побережья.

На указанные даты туристы могут выбрать для отдыха одну из 3-звездочных гостиниц Зеленоградска – «Самбия» (33 тыс. руб. за неделю на двоих) или «Янтарный сезон» (58 тыс.). В стоимость входят завтраки.

Пансионат «Волна» 4* в Светлогорске можно забронировать на майские праздники за 48 тыс. руб. на двоих. Если добавить трехразовое питание и процедуры, неделя будет стоить 64 тыс. руб. Проживание в Royal Falke Resort 4* на том же курорте обойдется в 52 тыс. руб. В стоимость входят завтраки и посещение аквазоны.

Отдых в Grand Palace 5* на том же курорте обойдется в 120 тыс. руб., если выбрать номер с видом на море и балконом. В тариф включены завтраки.