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2 часа назад

Мэр Кисловодска: свободных коек на курорте давно нет

TourDom

На майских праздниках все места в гостиницах и санаториях Кисловодска забронированы. Город готовится принять более 27 тысяч туристов, сообщает РБК Кавказ с ссылкой на мэра города Евгения Моисеева. (откуда они это взяли - надо пояснить)

Мэр Кисловодска: свободных коек на курорте давно нет
Фото: tourdom.rutourdom.ru

В санаторно-гостиничном секторе с 1 по 9 мая планируют отдыхать 17 тысяч человек - это стопроцентная заполненность. Стоит учитывать, что в город также приезжают частники.

Глава города Евгений Моисеев напомнил, что почти такое же количество туристов посетило курортный город в новогодние праздники. До этого такой интерес к Кисловодску был лишь в Советском Союзе, когда путевку туда выдавали как награду за труд.

В своем телеграм-канале Евгений Моисеев шутит, что теперь в Кисловодске можно только "зависать", потому что свободных коек на курорте нет.

По информации пресс-службы городской администрации, поток туристов в Кисловодск за январь и февраль 2023 года составил 57,3 тысячи человек - почти на 50% больше, чем в прошлом году (39 тысяч отдыхающих).

Ранее TourDom.ru сообщал, что в Кисловодске запустят экскурсию "По следам Чебурашки".

Отдых в России,Евгений Моисеев,
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