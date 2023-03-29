Третий век здоровья: Кавказским Минеральным Водам – 220 лет

Начало развитию региона положил в 1803 году российский император Александр I, подписавший рескрипт о признании его государственной значимости. Сейчас ставропольские курорты стали уже практически легендарными, причем, благодаря не только своим удивительным лечебным и оздоровительным возможностям, но и красивейшей природе, увлекательной истории, интересной сохранившейся архитектуре. О самой большой курортной зоне России, которая в том году будет отмечать 220-летний юбилей, – на "Газете.Ru".

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Здесь каждый шаг – живые письмена»

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Исследования термальных источников на этой территории нынешнего Ставропольского края, на стыке степи и предгорий, между Азовским и Черным морями начались еще в 18 веке по приказу Петра I. Но только в 1803 году Пятигорск и Кисловодск стали курортами государственного значения. Этому предшествовало детальное исследование лечебных свойств воды на пациентов с различными заболеваниями. Его провела группа врачей, специально для этого отправленных в регион Медицинской Коллегией. Кавказские Минеральные Воды (КМВ) находятся в климатической зоне предгорий, поэтому воздух здесь чистейший, без аллергенов, целебный для лечения заболеваний органов дыхания. А по объемам лечебных ресурсов, по количеству представленных здесь типов минеральных вод и лечебных грязей ставропольские курорты не имеют аналогов не только в России, но и во всем мире. Из самых горных недр здесь бьют многочисленные источники сероводородных вод, пятигорских и кисловодских нарзанов, питьевых минеральных вод. А лечебная грязь озера Тамбукан не уступает по своим целебным свойствам широко разрекламированной грязи Мертвого моря. Все это позволяет эффективно лечить здесь заболевания органов дыхания и ЛОР-органов, заболевания пищеварительной системы, заболевания мочеполовой системы, болезни эндокринной системы и нарушения обмена веществ, заболевания опорно-двигательного аппарата, заболевания нервной системы, болезни сердца и сосудов. Главные курорты Кавказских Минеральных Вод ― Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки и Железноводск. И у каждого города своя история и свой лечебный профиль, определяемый особенностями состава воды местных источников и микроклиматом.

«Курорты Кавказских Минеральных Вод — это достояние нашей страны. Веками они развивались при активной поддержке государства, и мы сегодня продолжаем эту линию. Приняты государственные программы, помогающие обустраивать курортные зоны. Механизм курортного сбора помогает нам приводить в порядок курортные объекты и общественные пространства. С каждым годом растет туристический поток на Кавминводы. Уверен, что он будет расти и дальше. А мы со своей стороны продолжим работать для того, чтобы сохранять целебные свойства наших курортов, их красоту, повышать их привлекательность и доступность для отдыха туристов из всех регионов России и других стран», — сказал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Многовековой Пятигорск

Самый крупный и старейший город КМВ – Пятигорск. Его история начинается с 1780 года, сейчас это столица Северо-Кавказского Федерального округа, где проживает около 150 тысяч человек. Археологические находки подтверждают, что район Пятигорья был заселен с древних времен, причем, судя по вырубленным в скалах примитивным ваннам, первобытные люди хорошо знали о целебных источниках. Но первое письменное упоминание о местности Биш-даг (пять гор) с источником горячей воды было сделано в 1334 году знаменитый арабским путешественником Ибн Баттутой. Первые русские письменные сведения о населении Пятигорья относятся к середине 16 века, здесь проживали тогда пятигорские черкесы.

Город Пятигорск возник в конце XVIII века как один из пунктов Азово-Моздокской укрепленной линии, созданной по приказу Екатерины II для защиты южных российских рубежей. В 1780 году здесь была построена Константиногорская, в честь внука государыни, крепость, а неподалеку от крепости появилось поселение Горячие воды, где у целебных источников отдыхали приезжие.

В 1793 году Пятигорье посетил знаменитый русский ученый-путешественник Паллас, которому солдаты, проживавшие близ источников и уже знакомые с их целебными свойствами, рассказали, что серные ванны полезны от кожных болезней, ревматизма, подагры и многого другого. Но курорт здесь появляется только в 1803 года после знаменитого рескрипта Александра I, придавшего этой местности особое государственное значение.

Пятигорск: «В месяц меня воды совсем поправили»

Вся дальнейшая история города подтвердила, что по богатству, разнообразию, количеству и ценности минеральных вод Пятигорск не имеет равных в мире и превосходит курорты Чехии и Германии. Благодаря тому, что из пятигорских недр бьют источники широчайшего спектра, от соляно-щелочных до радоновых, а из озера Тамбукан добывается целебная грязь, используемая для ванн, обертываний и аппликаций, здесь эффективно лечат самые различные болезни. Особенно славится Пятигорск лечением заболеваний опорно-двигательного аппарата, нервной системы, пищеварения, а также кожных и гинекологических заболеваний. В Пятигорске функционирует более 20 санаториев и 23 минеральных источника.

Но в раскинувшемся у подножия живописной горы Машук Пятигорске можно не только поправить здоровье. Город способен порадовать и удивить даже самых заядлых путешественников интересными маршрутами. В Пятигорске прекрасно сохранился тот самый исторический центр, знакомый нам по «Герою нашего времени» Лермонтова. Более полутора сотен пятигорских зданий имеют статус памятника архитектуры. Поэтому можно, например, посетить питьевую галерею, где Печорин впервые увидел княжну Мери, побывать в доме самого Лермонтова или погулять по городскому парку, который был заложен по предложению Пушкина.

Ессентуки: самый молодой курорт Кавминвод

Ессентуки - признанный крупнейший питьевой курорт России, мировую славу которому принесли знаменитые минеральные источники: ессентуки - 4 и ессентуки – 17. Ессентукские источники являются международными эталонами целебных соляно- щелочных вод. Первое описание ессентукских минеральных источников принадлежит известному московскому врачу Федору Петровичу Гаазу, который посетил Кавминводы в 1809 и 1810 годах. Позже, в 1823 году они были подробно описаны и оценены профессором Петербургской Медико – Хирургической академии Александром Нелюбиным, который назвал их Жемчужиной Кавказских Минеральных Вод и национальной гордостью. Нумерация, данная Нелюбиным, сохранилась по сей день.

В 1846 году по Высочайшему повелению Николая I Кавминводы были переданы в управление Наместника Кавказского князя Воронцова. Именно с этого времени начинается новый этап развития Ессентукского курорта. Ессентуки называют бальнеологической столицей лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, печени и обмена веществ. На всю страну известна минеральная вода «Ессентуки № 4» и «Ессентуки № 17».

Это самый молодой город-курорт на Кавказских Минеральных Водах. Первое здание для водных процедур в Ессентуках построили в 1858 году. Стоит отметить, что на месте нынешних прекрасных парков были болота, но с середины 19 века в долину Кислуши начали завозить саженцы тополей и акаций, а потом там были разбиты дорожки и цветники. И со временем Ессентуки стал популярнейшим курортом, где более двух веков эффективно лечились миллионы людей со всей страны.

Ессентуки: «Ах, минеральные, вы светловодные»

Анна Борисова, управление пресс-службы и информационной политики Губернатора Ставропольского края и Правительства Ставропольского края

Сюда приезжали и приезжают со всей России полечить водами и лечебной грязью Тамбуканского озера заболевания желудка, двенадцатиперстной кишки, пищевода, кишечника, печени, желчевыводящих протоков, нарушения обмена веществ. Кроме того, Ессентуки стал центром оздоровления для больных сахарным диабетом. Также в Ессентуках с успехом лечат патологии ЛОР-органов и аллергические заболевания.

В городских здравницах накоплен ценный опыт лечения и реабилитации больных, а благодаря минеральным источникам Ессентуки приобрели славу всемирно известного питьевого курорта, где отдыхающие могут под наблюдением врача попить живительной минеральной воды в специально построенных галереях и бюветах.

А в излюбленном месте прогулок курортников Ессентукском Лечебном парке встречаются деревья и кустарники, произрастающие на самых различных континентах земли. Искупаться и позагорать можно на городском озере, которое славится чистотой своей воды. Здесь мягкий климат и много солнечных дней.

Среди главных достопримечательностей Ессентуков - старинная грязелечебница и питьевая галерея в античном стиле, которые входят в число самых больших в Европе. А один из самых ярких артефактов - Цандеровский институт механотерапии. Этот центр массажа, ортопедии и врачебной гимнастики в неизменном виде сохраняется с 1902 года, поэтому желающие могут позаниматься на прототипах тренажеров, сделанных более ста лет назад по методике шведского врача Густава Цандера. В Ессентуках с особым трепетом относятся к историческому наследию и вместе с тем, привносятся современные атрибуты-открытая концертная сцена, оборудованная по последнему слову техники, современный светодинамический фонтан, который уже стал визитной карточкой города.

Железноводск: «Цветущей, узкою долиной тихонько всадник проезжал»

Расположенный в живописной долине между горами Бештау и Железной в естественном лесном массиве на высоте 650 метров над уровнем моря Железноводск — самый живописный, самый северный и самый маленький курорт Кавказских Минеральных Вод, при этом самый большой по занимаемой территории. Местность, на которой находится город, была населена людьми с древних времен. Здесь открыты десятки памятников археологии: курганы эпохи бронзы, в частности Майкопской культуры третьего тысячелетия до нашей эры, могильники Кобанской культуры, раннего железного века, скифских и сарматских племен, аланского государства, остатки поселений и укреплений. А с 7 века здесь проходила северная ветвь Великого шелкового пути, связывавшего Европу и Азию.

Хотя история Железноводска насчитывает всего два столетия, но она украшена лучшими именами представителей русской науки и культуры. О существовании целебного источника за горой Бештау первым сообщил в 1793 году академик Паллас. А открыл горячий источник под Железной горой в 1810 году известный врач — офтальмолог Гааз, а вслед за ним профессор медико-хирургической академии Нелюбин в 1823 году открыл у подножия горы Железной еще семь источников, два из которых (горячий и холодный) сегодня носят его имя.

Сначала Железноводский курорт занимал небольшую площадку, на которой находились здание Конторы группы, краеведческий музей, здание бывших Новых ванн и лаборатория курорта. В 1825 году на юго-восточном склоне горы Железной по проекту архитекторов братьев Бернардацци был основан лечебный парк на территории 57 гектара. Но он не имеет границ и незаметно переходит в естественный Бештаугорский лесной массив, занимающий территорию более 12 тысяч гектаров. Настоящая слава к Железноводскому курорту пришла в конце 19 и начала 20 века, когда он приобретает новый вид , и его начинают сравнивать с модными французскими курортами из-за полного отсутствия городского шума и суеты, живописного местоположения и благоприятного климата. Свое интенсивное развитие Железноводск получает после 1920 года, когда устанавливается Советская власть и город признается лечебным учреждением государственного значения.

«Наполняйтесь Железноводском»

Железноводск по своим метеорологическим условиям приближается к климату средних Альп, вполне благоприятен для лечения, как в летний, так и в зимний периоды. Весьма благотворно влияют на климат прекрасные лиственные леса, воздух насыщен кислородом и фитонцидами, оказывающими благотворное влияние на организм человека. Хотя славе мирового курорта город обязан в первую очередь минеральным водам, прежде всего Смирновской и Славяновской, причем, это единственные в нашей стране и Европе кальциевые воды с высокой температурой.

Сегодня Железноводск поражает пациентов обилием лечебных возможностей курорта. Здесь лечат многие болезни желудка, кишечника, печени и почек, желчных путей, последствия воспалительных процессов в брюшной полости, болезни, связанные с обменом веществ, урологические и гинекологические заболевания.

С самого зарождения курорта — Железноводск общепризнанный детский курорт. Сюда рекомендуется привозить ослабленных детей. Прекрасный горный воздух, минеральная вода, богатая растительность, обилие бальнеологических средств — все это вместе с подвижными играми на воздухе приводит к быстрому восстановлению детского организма.

Курортный парк Железноводска неоднократно признавался лучшим в стране. Сейчас здесь находятся бюветы Славяновский и Смирновский и памятники архитектуры и истории, среди которых - Дворец Эмира Бухарского, Лермонтовский сквер, Солнечные часы «Знаки зодиака», Пушкинская галерея, Пушкинский сквер, Каскадная лестница — лучшая панорамная точка Железноводска и любимое место прогулок местных жителей и отдыхающих.

Кисловодск: нарзан под защитой крепости

Земля кисловодская хранит множество интересных артефактов. 800 археологических памятников относятся к различным историческим эпохам, начиная с V – IV тысячелетий до нашей эры. Уже в VI веке эта была крупная крепость, резиденция аланского правителя – царя Саросия. По территории современного Кисловодска проходил один из маршрутов Великого шелкового пути, но главным богатством края всегда были углекислые источники целебной минеральной воды, получившей название «кисловодский нарзан». Целебная вода была известна местным народам ещё в глубокой древности. Легенды и предания горцев повествуют о том, что в давние времена жили на Кавказе богатыри – нарты, которые пили воду из этих источника, исцелялись от недугов, становились сильными и могучими, побеждали в сражениях и поединках своих противников. В начале XIX решено было на государственном уровне обустроить для лечения страждущих поселение под защитой крепости, позднее описанной Лермонтовым в «Герое нашего времени». Таким образом появился Кисловодск. Здесь расположились офицерские дома, солдатские казармы, кухни, склады для провианта, а также помещения, где могли останавливаться отдыхающие. Нарзанные ванны принимали в вырытых в земле ямах, где вода нагревалась пушечными ядрами.

Расцветать Кисловодск начал в 20-е годы XIX века. Большая заслуга в этом принадлежала генералу Ермолову, благодаря которому прекратились набеги горцев и правительство выделило средства на благоустройство города. В 1823 году начались работы по обустройству Кисловодского парка.

А в 1903 году указом императора Николая II Кисловодской слободе был присвоен статус города. В 1904 году здесь появилось здание Главных нарзанных ванн, в 1912 – Колоннада. Первые советские санатории начали строиться с 1920 года, а периодом расцвета города стали 1970-е — начало 1980-х годов. Тогда в год здесь проходило лечение более миллиона человек, работали 39 санаториев и пансионатов. Кисловодск стал ведущим круглогодичным курортом страны.

Кисловодск: «Ноги сами ходят, точно к щиколоткам привязаны крылышки»

Современный Кисловодск – это единый курортный комплекс с развитой санаторно-курортной и городской инфраструктурой. Медицинская база курорта ориентирована на лечение и профилактику заболеваний сердечно-сосудистой, легочной, нервной, опорно-двигательной, пищеварительной, эндокринной и мочеполовой систем организма, а также заболеваний кожи и крови.

В городе работают 40 санаториев, 14 пансионатов и 67 гостиниц. Есть большой ресурсный потенциал для развития лечебно-оздоровительного, событийно-познавательного, этнографического, гастрономического туризма, как внутреннего, так и международного.

Многие известные зодчие воплощали свои проекты и формировали неповторимый архитектурный облик Кисловодска. В городе прекрасно сочетаются здания, построенные в разных архитектурных стилях, придающих неповторимый шарм исторической части Кисловодска. Большинство архитектурных достопримечательностей находится на Курортном бульваре, главной туристической улице города. Днем любителям архитектуры стоит обратить внимание на здания Курортного управления, Курортной поликлиники и санатория «Нарзан», в котором когда-то был «Гранд-отель», где останавливались в числе прочих знаменитостей Сергей Прокофьев, Айседора Дункан, Владимир Маяковский. Неравнодушный путешественник не пройдет, конечно, и мимо самого красивого здания на Курортном бульваре – Главных нарзанных ванн, и мимо построенной в стиле готического романтизма Нарзанной галереи. А рядом с ней на улице Коминтерна стоит увидеть памятник Реброву - знаковой фигуре в истории Кавказских Минеральных Вод, в усадьбе которого неподалеку в 1829 году останавливался Пушкин, а через десять лет жил Лермонтов, описавший дом в «Княжне Мери».

«КМВ - ЗАРЯД НА 220!»

В этом году Правительство РФ направит 638 миллионов рублей на поддержку и развитие событийного туризма. Субсидии на поддержку и продвижение своих проектов получат регионы, организующим различные фестивали, праздники и спортивные мероприятия для участников и зрителей со всей страны, чьи проекты прошли в 2022 году конкурсный отбор. Федеральное финансирование позволит провести в 2023 году множество мероприятий в 36 регионах России. Как особо отметил Михаил Мишустин, необходимо, чтобы было как можно больше таких мероприятий и информации о них. «Это поможет подобрать наиболее удобные для людей варианты путешествий, повысить популярность внутреннего туризма, стимулировать спрос не только летом или в школьные каникулы, но и в межсезонье», – уверен глава кабмина.

Ставропольский край победил в конкурсе субсидий на продвижение событийных мероприятий 2023 года и получил около 37 миллионов рублей на проведение фестиваля «Кавминводы - заряд на 220!», посвященного 220 -летию образования знаменитых курортов Кавказских Минеральных Вод. Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края активно работает над концепцией единой программы событийных мероприятий на КМВ- в 2023 году под единым брендом «КМВ - ЗАРЯД НА 220!» и по единому плану, так, чтобы они не «накладывались» одно на другое.

На фестивале «КМВ - ЗАРЯД НА 220!» пройдет много зрелищных и культурных мероприятий, будет обеспечено гастрономическое, музыкальное, спортивное сопровождение. Участие в нем будет бесплатным, он станет частью большого календарного плана курортных сезонов истории, культуры и традиций народов Ставропольского края.