Почему на Алтае не ждут резкого повышения турпотока на майские

Алтайский край вошел в число самых популярных в России мест отдыха на майские праздники. Однако в этом году в регионе не ждут повторения рекорда прошлого года, когда турпоток увеличился сразу на двадцать процентов. В 2023-м представители турбизнеса прогнозируют некоторое падение спроса из-за роста цен, отмены туристического кешбэка и непростой экономической ситуации.

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Традиционно популярными в мае в Алтайском крае остаются особая экономическая зона "Бирюзовая Катунь", где каждый год проходит праздник "Цветение маральника", открывающий летний туристический сезон, и курорт Белокуриха. Здесь уже забронировано более семидесяти процентов мест в отелях и санаториях. Но в целом по региону глубина продаж майских туров невысока - около 35-45 процентов.

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Пока цены на отели в Белокурихе варьируются от 3,5 тысячи рублей за сутки в номерах экономкласса до 11,5 тысячи за люкс. Но майские праздничные прайсы на двадцать-тридцать процентов выше. Причем стандартные номера подорожают на тридцать процентов, а люксовые только на пятнадцать. По сравнению с прошлым маем цены выросли не так значительно. В самом недорогом отеле "Нео", например, ночевка в номере экономкласса стала дороже на 500 рублей: 3,5 тысячи вместо прошлогодних трех тысяч.

Отдохнуть в санаториях Белокурихи обойдется в среднем от пяти до десяти тысяч рублей в сутки, в зависимости от выбранной лечебной программы. Цены на путевки, по сравнению с весной 2022 года, выросли примерно на 25 процентов.

- На Первомай у нас продано более восьмидесяти процентов путевок, - сообщил руководитель дирекции санаториев Белокурихи Сергей Криворученко. - Глубина продаж хорошая, но ситуация в этом году все равно непростая. Если раньше свыше половины путевок приобретали индивидуальные туристы, а остальное - предприятия и организации, то сейчас в сегменте частных продаж идет падение, а корпоративный сектор растет. Так, в феврале на физических лиц приходилось 58 процентов проданных путевок, в марте - 51, а на апрель пока только 45 процентов. В этом сегменте глубина бронирования небольшая, зачастую частные лица приобретают путевки за две-три недели до поездки.

Почти все места с 29 апреля по 3 мая распроданы и в гостиницах, отелях и гостевых домах в особой туристической зоне "Бирюзовая Катунь". "На майские у нас обычно не бывает свободных мест, потому что в "Бирюзовой Катуни" традиционно проходит праздник "Цветение маральника", который привлекает тысячи туристов, - отмечают сотрудники грин-парка "Сосна". - Цены на размещение, по сравнению с прошлым маем, выросли незначительно. На некоторые номера всего на двести-пятьсот рублей, а в арт-отеле стоимость размещения вообще не изменилась".

Цветущий маральник - один из брендов Алтая. Кустарники с цветами, похожими на японскую сакуру, ранней весной покрывают алтайские горы розово-сиреневой дымкой. В прошлом году, как отметили в Алтайском туристическом центре, посмотреть на это чудо природы приехало рекордное число туристов - около тридцати тысяч человек. За десять лет проведения фестиваля "Цветение маральника" только дважды удалось привлечь такой рекордный турпоток - в 2018-м и 2022-м.

В целом в крае в прошлом году спрос на отдых в майские выходные, по данным регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности, вырос в среднем более чем на двадцать процентов по сравнению с 2021-м. Этому способствовали окончательное снятие ковидных ограничений и туристический кешбэк. Лидером по числу туристов традиционно был Алтайский район - 40,7 тысячи человек, 30 тысяч из которых 1 мая побывали в туркомплексе "Бирюзовая Катунь". Второе место с 14,9 тысячи отдыхающих занял город-курорт Белокуриха. На третьем месте - 8,1 тысячи человек - столица Алтайского края город Барнаул.

Но в этом году представители регионального турбизнеса прогнозируют некоторый спад популярности Алтая. По мнению Сергея Криворученко, одна из причин - отмена туристического кешбэка, который в основном и дал в прошлом году двадцатипроцентный прирост турпотока.

- Спрос на отдых на Алтае в этом году просел примерно на четырнадцать процентов, глубина продаж сократилась, - комментирует ситуацию представитель Алтайской региональной ассоциации туризма, руководитель турфирмы "Плот" Александр Смирнов. - За большими пиками всегда следуют спады, это нормально. Учитывая, что путешествуют, как правило, одни и те же люди, то те, кто побывал в прошлом году на Алтае, в этом году выбирают другие места. К тому же есть туристы, у которых остались не самые приятные впечатления от отдыха: ехали за нетронутой алтайской природой, а получили толпы туристов "а-ля Геленжик". Сказывается и непростая экономическая ситуация.

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