В Подмосковье планируется построить свыше 40 гостиниц

В Подмосковье до конца 2027 года построят более 40 недорогих гостиниц в рамках программы «Губернское кольцо Подмосковья». Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщили в пресс-службе Мособлдумы.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

Во вторник, 26 марта, комитет Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике провел круглый стол на тему подержания и развития туризма в Подмосковье. В мероприятии приняли участие представители профильных министерств Московской области, торгово-промышленной палаты, ассоциации по безопасности объектов туристской индустрии, а также предпринимательского сообщества.

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Представители ведомства отметили, что в Подмосковье расположено большое количество достопримечательностей, поэтому оно является основным туристическим направляющим рынком для Москвы. Основная цель правительства области – создать все необходимые условия для туристов, чтобы их количество увеличилось. На сегодняшний день в Московской области функционирует более 1 000 отелей. Так, по данным ведомства, за 2022 год туристический поток составил 22 млн человек, а численность размещенных в коллективных средствах размещения (КСР) – 4,2 тысячи человек.

Отмечается, что к КСР относят: гостиницы, мотели, хостелы, санаторно-курортные организации, дома отдыха, пансионаты, кемпинги, базы отдыха, туристские базы и другие места. Первый заместитель министра культуры и туризма Московской области Алексей Шимко рассказал, что на данный момент разрабатывается стратегия по развитию туризма на территории сразу нескольких регионов - Зарайска, Серпухова, Дмитрова.

Как пояснил замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области Сергей Зацепин, в рамках поддержки до 2027 года в регионе планируется построить более 40 гостиниц. Меры поддержки Подмосковья включают в себя две субсидии – на компенсацию затрат на созданную инфраструктуру и компенсацию процентов по кредитам на строительство гостиничных комплексов. Ещё одна – имущественная мера поддержки – предоставление земельных участков без торгов с последующим правом выкупа. Кроме этого, в регионе предоставляется инвестиционный налоговый вычет, который позволяет компаниям снижать налог на прибыль, а также налоговая льгота на имущество на создание объектов капстроительства.

Для тех, кто создаёт кемпинги и глэмпинги, имеет турагентства, занимается музейным делом существую дополнительные меры поддержки. Например, субсидии на покупку оборудования, в том числе лизинг. Для музеев – субсидии на социальное предпринимательство. Для турагентств, работающих по франшизе, доступны субсидии по франшизе на аренду, коммунальные услуги, приобретение оборудование. Те предприниматели, кто открывает турагентства или музеи, могут получить грант до 500 тысяч рублей на реализацию бизнес-проекта.

В ходе круглого стола особое внимание уделили работе в Московской области по надзору в сфере защиты прав потребителей туристских услуг. Из 35 тысяч поступивших в 2022 году в адрес органов Роспотребнадзора обращений – 1,3% касался сферы туристической деятельности. В большинстве случаев обращения касались компенсации денежных средств за неисполненные туры, жалоб на условия предоставления туристических услуг. Часто у потребителей возникают жалобы в отношении неклассифицированных гостиниц – то есть не имеющих «звёздности», а потому отработать обращения сложно.

«Например, сейчас строят гостиницы в лесах. При этом инвесторы не думают, что должны обеспечить подъезд службам экстренного реагирования в рамках определённого норматива. И забывают о рисках возникновения пожара в гостинице в случае лесного пожара и наоборот», – рассказал председатель правления ассоциации по безопасности объектов туристской индустрии Сергей Груздь.