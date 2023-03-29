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2 часа назад

Удивительные озера России, где могут отдохнуть туристы

РИА "ФедералПресс"

Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ назвали города России, где расположены самые удивительные озера. Там туристы могут не только отдохнуть, но и узнать много нового.

Удивительные озера России, где могут отдохнуть туристы
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Сортавала находится на северном берегу знаменитого Ладожского озера, в трех часах езды от столицы Карелии – Петрозаводска. Необычное название связано с его богатой историей: изначально Сортавала принадлежала Швеции, затем Финляндии, и только в XX веке окончательно вошла в состав России», – отмечают эксперты.

Еще один город – Шлиссельбург – тоже находится на берегу Ладожского озера. Многие туристы приезжают сюда ради крепости Орешек.

Удивительное Галичское озеро является самым крупным в Костромской области. Также туристов часто интересует озеро Неро в Ярославской области. Оно является одним из немногих водоемов предледникового периода, сохранившихся в Центральной России.

Кроме того, в России находится озеро Белое (Вологодская область), являющееся седьмым по величине в Европе. Свое название водоем получил из-за того, что дно покрыто белой глиной, пишет РИА Новости.

Отдых в России,ВШЭ,
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