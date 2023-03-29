Удивительные озера России, где могут отдохнуть туристы

Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ назвали города России, где расположены самые удивительные озера. Там туристы могут не только отдохнуть, но и узнать много нового.

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«Сортавала находится на северном берегу знаменитого Ладожского озера, в трех часах езды от столицы Карелии – Петрозаводска. Необычное название связано с его богатой историей: изначально Сортавала принадлежала Швеции, затем Финляндии, и только в XX веке окончательно вошла в состав России», – отмечают эксперты.

Еще один город – Шлиссельбург – тоже находится на берегу Ладожского озера. Многие туристы приезжают сюда ради крепости Орешек.

Удивительное Галичское озеро является самым крупным в Костромской области. Также туристов часто интересует озеро Неро в Ярославской области. Оно является одним из немногих водоемов предледникового периода, сохранившихся в Центральной России.