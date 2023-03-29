5 авторских туров по Калининградской области

Немецкая старинная архитектура, песчаные пляжи, прохладная Балтика, вкусная еда и прусские легенды – всем этим можно насладиться в Калининградской области.

Фото: Unsplash Unsplash

Kaskad.tv подготовил подборку интересных авторских туров по самому западному региону России. Все авторские туры стартуют в Калининграде.

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Мы подробно рассказывали о том, как добраться до региона из Москвы и Санкт-Петербурга. Самолеты в Калининград летают также из Нижнего Новгорода, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Самары, Перми и Ижевска.

1. Классический вариант: Калининград, Светлогорск, Зеленоградск, Шаакен

Стоимость: 28 тыс. руб.

Продолжительность: 4 дня.

Численность группы: 12 человек.

Активность: средняя

Kaskad.tv

Отличный тур для тех, кто любит неспешные экскурсии и хочет увидеть побольше за короткий срок. Путешественники прогуляются по основным достопримечательностям Калининграда: увидят Музей Мирового океана, Королевские ворота, Кафедральный собор, заглянут в музей «Секретный бункер» и поедят сладости в музее марципана.

Продолжится отдых на Балтийском побережье – в курортном городке Светлогорск и в национальном парке Куршская коса. А завершится путешествие поездкой в замок Тевтонского Ордена Шаакен, один из немногих сохранившихся памятников средневековья.

Отзывы на тур исключительно положительные: экскурсии были информативными, гиды грамотными, логистика продуманной.

Что включено:

1. Проживание

2. 3 завтрака

3. Транспортное и экскурсионное обслуживание

4. Экологический сбор на Куршской косе

5. Входные билеты в замок Шаакен

2. Семейный гастротур: Калининград, Янтарный, Светлогорск, рыцарские замки, Куршская коса

Стоимость: 54 тыс. руб., 46 тыс.руб. по акции

Продолжительность: 4 дня.

Численность группы: 14 человек.

Активность: низкая

Организаторы обещают, что тур разработан специально для семей с детьми – программу сделали интересной и для взрослых, и для ребят. Можно приезжать с детьми от 3ех лет.

Программа тура очень насыщенная. В первый день – классическая обзорная экскурсия по Калининграду с посещением основных достопримечательностей и приветственным ужином для всех путешественников. Гости города погуляют по району Амалиенау, посетят Кафедральный собор, познакомятся с хранителями города – хомлинами.

Во второй день организаторы отвезут погулять к морю – в Янтарный и Светлогорск. Туристы посмотрят на самый большой янтарный карьер в мире, увидят самый чистый пляж области, насладятся живописными видами на Филинской бухте, погуляют по старинным улочкам Светлогорска и покатаются на фуникулере и посетят янтарный мастер-класс.

Третий день – самый насыщенный. Путешественники с головой окунутся в средневековое прошлое области: увидят старинные кирхи и замки Тевтонского ордена. В конце дня их ждет посещение семейной сыроварни Шаакен-Дорф с дегустацией сыра и шоколада местного производства и стилизованного музея-отеля Нессельбек, где желающие смогут посмотреть конно-рыцарское шоу и отведать блюда немецкой кухни.

В последний день туристы посетят национальный парк Куршская коса: посетят дюну Эфа, разгадают тайны танцующего леса, посмотрят на залив и продегустируют строганину из пеламиды. На обратном пути организаторы тура завезут в курортный город Зеленоградск.

Что включено:

1. Проживание

2. Приветственный ужин в первый день

3. Транспортное и экскурсионное обслуживание

4. Входные билеты в музеи, замки, на мероприятия запланированные по программе

5. Дегустация сыра, шоколада, вина и строганины

6. Янтарный мастер-класс

3. Велотур для новичков и опытных путешественников

Стоимость: 55 тыс. руб.

Продолжительность: 6 дней

Численность группы: 15 человек.

Активность: высокая

Kaskad.tv

Этот тур подойдет фанатам активного отдыха и новых знакомств. Пять насыщенных дней велопрогулок по городу и области, жизнь в туристическом хостеле и совместные ужины. Маршруты подойдут даже неопытным велосипедистам, но совсем неспортивным людям будет тяжеловато.

В первый день путешественники на велосипедах покатаются по Калининграду: посмотрят тайные улочки, скрытые от туристов, полюбуются основными городские достопримечательности и увидят город со всех сторон. Во второй половине дня туристов отвезут в Светлогорск: там они пересядут на электросамокаты и с комфортом прокатятся по курортному городку.

Во второй день гостям области предстоит путешествие по «Калининградской Вененции». На велосипедах они проедутся по живописной дороге вдоль Куршского залива, посмотрят на старинные немецкие усадьбы, рыбацкие причалы и посетят старинный маяк на побережье залива.

В третий день путешественников ждет погружение в средневековую атомсферу – велопрогулка около городка Железнодорожный с обедом под сводами древней кирхи, фантастическими видами, шлюзами Мазурского канала.

В последний день туристы отправятся в Роминтенскую пущу, любимые места охоты прусской знати и рыцарей-тевтонцев. Весь день путешественники проведут в диких лесах, насладятся природой и увидят озеро Виштынец.

Отзывы на тур позитивные, но путешественникам советуют очень тщательно подготовиться: захватить несколько пар обуви, дождевики, репелленты и быть готовыми к физическим нагрузкам. Этот тур советуют тем, кто хочет полностью отключить голову и перезагрузиться. Велосипеды и необходимое снаряжение предоставят организаторы.

Что включено:

1. Проживание

2. Велосипеды и снаряжение

3. Сопровождение: гиды и турлидеры

4. Экскурсии на маяк Риденрорта, домик смотрителя Мазурского канала, кирху Фридланда

5. Оформление пропуска в приграничную зону

6. Трехразовое питание

7. Переезды на комфортабельном автобусе по программе

4. Мистический тур: Калининград, прусское капище, замки и кирхи

Стоимость: 55 тыс. руб.

Продолжительность: 6 дней

Численность группы: 15 человек.

Активность: высокая

Путешествие для любителей легенд и таинственных историй – три дня погружения в мистическую атмосферу Калининградской области. Мифы язычников-пруссов, тайны рыцарских орденов и сообществ Второй мировой войны, мир современных паранормальных способностей – все это ждет путешественников во время трехдневного тура.

В первый день туристы прогуляются по Калининграду, посетят остров Кнайпхоф, район немецких вилл Амалиенау, форт № 11 «Дёнхофф» и форт № 5 «Король Фридрих-Вильгельм III» и узнают тайны старого города.

Во второй день предстоит путешествие в языческую эпоху – на прусское капище Ромове. Туристы узнают, кому поклонялись древние пруссы, как выглядили их древние святилища. По дороге завезут в замок Бранденбург, кирху Пёршкена, к древнейшему в области Грюнвальдскому дубу. По желанию организовывается поездка к экстрасенсам.

В третий день гости посетят в замок Шаакен и сыроварню Шаакендорф. Программа легкая, подойдет практически для каждого, никаких серьезных физических нагрузок не будет.

Что включено:

1. Проживание

2. Завтраки

3. Транспортное и экскурсионное обслуживание согласно программе тура

4. Входные билеты

5. Йога тур: Пионерский, Калининград, Светлогорск, Янтарный и духовные практики

Стоимость: 31 тыс. руб

Продолжительность: 8 дней

Активность: средняя.

Численность группы: 25 человек.

Kaskad.tv

Последний тур в нашей подборке подойдет любителям здорового образа жизни, духовных практик и медитаций – 10 дней, наполненных морем, солнцем и йогой.

Жить путешественники будут в 15 минут от пляжа и соснового леса, каждый день будут заниматься йогой, растяжкой и медитациями.

Главное в туре – заряд позитивного настроения и познание себя. Занятия йогой с опытными инструкторами подойдут даже новичкам. Кроме йоги путешественников ждут экскурсии по основным достопримечательностям региона, малоизвестные туристам маршруты по заповедным местам.

Но главная фишка тура – ежедневные уроки йоги, лекции по астрологии, аюрведе и вегетерианскому питанию.

В один из дней специалисты проведут ритуал посвящения Шиве (индуистское божество). Организаторы обещают комфортные условия проживания, вкусное трехразовое питание и полное духовное обновление.

Что включено:

1. Проживание

2. Питание

3. Экскурсии