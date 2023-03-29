Где отдохнуть в Москве и Подмосковье в апреле

В Москве и Подмосковье можно выбрать гостиницы, парк-отели и турбазы на любой вкус и кошелек.
Эксперт по туризму Николай Мельник рассказал «Вечерней Москве», где можно провести потрясающие выходные в апреле, не выезжая за пределы Московской области.
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По словам специалиста, для любителей городского отдыха лучшим выбором станет гостиница «Националь». Отель предлагает проживание с видом на Красную площадь, вкусные завтраки, а также отдых в спа-комплексе.
— В Москве я рекомендую остановиться в гостинице «Националь». Она сделана в старинном советском стиле. Из окон номеров открывается потрясающий вид на Красную площадь. Стоимость начинается от 15 тысяч за сутки за двоих. В эту цены включен завтрак в ресторане с видом на Кремль. Более того, в отеле есть бассейн, джакузи и парная, которые располагаются на седьмом этаже. Посещение входит в стоимость проживания. Гости могут в халатах подняться из номера сразу в спа-комплекс, — рассказал Мельник.
Любители шикарного отдыха оценят гостиницу Four Seasons Hotel Moscow, которая расположилась в самом центре столицы. Отель сможет удивить своим сервисом самых искушенных гостей, отметил эксперт.
— Отель Four Seasons Hotel Moscow относится к более дорогому сегменту. Туристический объект также располагается рядом с Красной площадью в центре столицы. Стоимость номеров начинается от 65 тысяч рублей за сутки. Здесь также есть спа-комплекс и рестораны с видом на центр Москвы, — сказал он.
Специалист посоветовал обратить внимание на парк-отели Les Art Resort и «Солнечный». Эти туристические объекты не оставят равнодушными любителей отдохнуть от городской суеты на природе своим высочайшим сервисом.
— Самые популярные парк-отели Подмосковья — это Les Art Resort на Минском шоссе, а также «Солнечный» рядом с Солнечногорском. Это лучшие места для отдыха на природе. Они работают по системе питания «все включено», у них шикарные номера, безупречный сервис и обслуживание. Рейтинги и отзывы гостей всегда на высоком уровне. В данных парк-отелях можно насладиться чистым воздухом, прогулками, покупаться в бассейне и сходить на спа-программы. Там любят отдыхать не только москвичи и гости столицы, но и медийные личности, звезды и блогеры. Проживание на двоих за сутки начинается от девяти тысяч рублей, — рассказал Мельник.
Эксперт отметил, что в Подмосковье можно отправиться в загородный отель, в котором пляж сделан из итальянского песка. А также на территории располагаются открытые и крытые бассейны, бани, спа-комплекс, ночной клуб и приют для животных.
— Я бы хотел отметить парк-отель «Орловский». Это очень хорошее место для отдыха недалеко от столицы. Он располагается на водоеме. Там есть шикарный пляж, песок для него завезен специально из Италии. К сожалению, в апреле там нельзя будет искупаться или позагорать из-за погоды. Однако в отеле есть подогреваемые открытые и крытые бассейны. «Орловский» также работает по системе питания «все включено». Средняя стоимость размещения за сутки начинается от 12 тысяч рублей, — сказал он.
Кроме того, собеседник «ВМ» заверил, что в парк-отеле Tulip Inn Sofrino Park, а также в загородном комплексе «Звенигород» можно провести незабываемые выходные на природе в ближайшем Подмосковье.
— В загородный комплекс Tulip Inn Sofrino Park входит два объекта. В апреле будет полностью реконструирован второй тематический парк-отель «Софрино». Теперь он будет иметь статус трехзвездочного отеля, потому что на его территории построили подогреваемый бассейн. Также отмечу отель «Звенигород». Эти объекты имеют богатую инфраструктуру и работают по системе «все включено». Цены на проживание начинаются от девяти тысяч рублей, — подытожил Мельник.