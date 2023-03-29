Где отдохнуть в Москве и Подмосковье в апреле

— Самые популярные парк-отели Подмосковья — это Les Art Resort на Минском шоссе, а также «Солнечный» рядом с Солнечногорском. Это лучшие места для отдыха на природе. Они работают по системе питания «все включено», у них шикарные номера, безупречный сервис и обслуживание. Рейтинги и отзывы гостей всегда на высоком уровне. В данных парк-отелях можно насладиться чистым воздухом, прогулками, покупаться в бассейне и сходить на спа-программы. Там любят отдыхать не только москвичи и гости столицы, но и медийные личности, звезды и блогеры. Проживание на двоих за сутки начинается от девяти тысяч рублей, — рассказал Мельник.