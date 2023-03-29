5 причин побывать в Бурятии

В иллюминатор четко видна белая надпись на рыжем склоне холма. Стальное лезвие Селенги горит от солнечных всплесков, по одну ее сторону - бескрайняя толчея частных домиков, по другую - лес многоэтажек. Желтая крыша храма Ринпоче Багша царит на городом, словно крылом укрывая его.

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Если вы видите такую картину, значит, ваш самолет идет на посадку в аэропорту Улан-Удэ и вас ждет Бурятия.

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Есть десятки причин побывать в этой невероятно красивой республике. Я хочу познакомить вас с пятью из них. Моими личными пятью причинами.

Бурятия - это Байкал

"Бурятия больше, чем Байкал", - тут же возражают местные. И все же каждый приезжий мечтает ступить на берег Славного моря.

Российская Газета

А на этом берегу шишки хрустят под ногами, пружинит хвоя, воздух напоен смолистым духом, и ранним утром, если его величество Байкал будет в настроении, он встретит вас чуть слышным шелестом волн.

Те, кто живет в этом краю, именуют себя поморами, а малую родину свою - Подлеморьем. В гостевых домах на водопроводных кранах висят таблички, призывают по-кэрролловски "Выпей меня". Да-да, воду можно пить прямо из-под крана - она чистейшая, байкальская.

Из-за этой чистоты здесь и лед необычайный. Говорят, что его разновидностей - 53. И у каждого имя есть - сокуй, колобовник, осенец… Солнце и ветер строят из замерзшей воды хрустальные дворцы, украшенные тысячами гигантских сосулек. А когда ветер сдувает снег, озеро превращается в самый большой и красивый каток в мире.

- Климат меняется, и туристы, особенно жарким летом, с волнением спрашивают: "Замерзнет ли в этом году Байкал?". На вопрос я всегда отвечаю: "Нет", - говорит заместитель начальника отдела развития туризма и рекреации ФГБУ "Заповедное Подлеморье" Сергей Волков. И, расхохотавшись, объясняет: - Замерзает Байкал после Нового года, а последний лед в Чивыркуйском заливе уходит обычно в мае.

Купальный сезон на озере короткий: официально с 15 июля по 15 августа. Зато мелководный Чивыркуй прогревается до 24 градусов.

Я в сезон не попала, но решилась на заплыв в бухте Змеевой. Название не просто говорит - кричит за себя. На берегу проложены деревянные настилы и лестницы. И гиды настрого предупреждают: с покрытия не сходить, в траву не лезть. Змеи - ужи и щитомордники - облюбовали это местечко. Как и людей, их влечет теплая вода. Но не в озере, а в источниках. Люди обустроили небольшие ванны. Интересно попробовать все, хотя вода одна и та же - сероводродная, градусов 40-45.

Прогревшись изрядно, я вошла в байкальскую воду. Это точно для любителей острых ощущений! Озеро баюкает тебя и одновременно колет миллионом ледяных иголок.

На морально-волевых, как говорят спортсмены, продержалась три минуты. И опять - в горячую купель на берегу. Кстати, купаться в открытых термальных источниках бухты Змеевой ездят и зимой. Это одно из самых экзотических развлечений на Байкале.

Жемчужина Бурятии - Ушканьи острова. Ушканом издавна здесь называли пресноводного тюленя, или байкальскую нерпу.

Катера причаливают с противоположной стороны от нерпичьего лежбища. По обустроенной тропке в молчании (слух у тюленей хороший) туристы пересекают остров и оказываются перед высокой стеной с небольшими окошками. Люди глядят на милах с усатыми мордочками, а те плещутся в волнах, сталкивают друг друга с нагретых местечек на скалах, позируют не хуже фотомоделей и умилительно таращатся глазами-бусинами на людей.

В визит-центре ответят на любой вопрос. Спят ли нерпы в воде? Где зимуют? С какой скоростью плавают? Почему не страдают от кессонной болезни? Кстати, в воде нерпы спят. И очень крепко. Аквалангисты подплывают к ним вплотную, прикасались и даже переворачивали, но животные не просыпались.

На байкальском заповедном побережье можно встретить и других зверей.

- Лисы есть. Очень наглые медведи, самоуверенные такие, - рассказывает Сергей Волков. - Стало много баргузинского соболя. Один - Буржуем прозвали - даже взял в привычку выходить на дорогу и брал "дань" с туристов.

Сколько стоит

- Экскурсия по тропе "К лежбищу нерпы" - 5000 рублей.

- Водная экскурсия на теплоходе "Подлеморье" (группа до десяти человек) - 8500 рублей за час ходовой, 5000 рублей - за час стояночный.

- Водная экскурсия в бухту Змеевую на катере "Урал" (группа до восьми человек) - 8000 рублей.

- Тур "Байкальские каникулы" (Улан-Удэ - Гремячинск - Монахово - Суво - Гремячинск - Улан-Удэ - Ацагат - Верхняя Иволга - Тарбагатай - Улан-Удэ. Четыре ночи на Байкале, две ночи в Улан-Удэ) - от 26000 рублей. Проводится с 20 сентября по 20 декабря.

- Тур "Байкал. Чивыркуйская зимняя сказка". Двухдневная поездка в Чивыркуйский залив по льду озера - от 14300 рублей.

Бурятия - это вера

Бывая в Улан-Удэ, всегда стараюсь посетить дацан Ринпоче Багша. Послушать шелест флажков хий морин, посмотреть на лежащий внизу город, неспешно пройтись между ступ, найти знак своего года, посидеть потихоньку на хурале - буддийском молебне. И еще погладить монументальный бууз - памятник ему установили в дацане. А рядом - скульптура момо, тибетского собрата бууза.

Российская Газета

На весь мир известен Иволгинский дацан. Здесь резиденция главы буддистов России XXIV Пандито Хамбо ламы Дамбы Аюшеева. Тут же - нетленное тело Хамбо ламы Даши Доржи Этигэлова, обретенное 20 лет назад.

В мире и согласии с буддийской сангхой живут христиане. Над Улан-Удэ сияют золотые кресты бело-синего Одигитриевского собора. В селениях семейских стоят храмы Русской древлеправославной церкви. Чудесный храм в Тарбагатае - белокаменный, чуть поскрипывают ступеньки, когда поднимаешься на его крыльцо и входишь в крохотный дышащий живым деревом притвор.

А еще в Бурятии есть единственное в своем роде культовое сооружение - первый в России шаманский храм Вечного синего неба. Вдоль стен круглого зала спускаются золотые драконы и сидят Тринадцать северных божеств. Одного из них - Ама Сагаан ноёна - можно считать покровителем журналистов, ведь это бог красноречия и слова.

Сколько стоит

- Иволгинский дацан. Экскурсия - 350 рублей на человека. Посещение дворца Хамбо ламы Этигэлова - по отдельному паломническому билету (300 рублей).

- Храм "Тэнгэриин Ордон". Экскурсия - группа из 15 туристов - 500 рублей на человека, 6-14 человек - по 600 рублей, один-пять человек - по 1100 рублей. Посещение этноюрты - 500 рублей с человека.

- Тур "К лику богини Янжимы", один день - от 2950 рублей.

Бурятия - это здоровье

В Центре восточной медицины в Улан-Удэ меня прежде всего напоили. Травяным настоем. Сначала успокаивающим, потом тонизирующим. В местной аптеке готовят 58 разнообразных фитосборов по тибетским рецептам.

- Это что! - улыбается провизор. - В древних медицинских трактатах описано 1300 лекарственных средств из растений, а в тибетских снадобьях до 20 ингредиентов.

Опыт тибетской медицины широко используют врачи, получившие классическое образование. Фото: Центр восточной медицины

Центр - единственная государственная медицинская организация в России, которая в диагностике и лечении использует методы современной и традиционной медицины, причем одно дополняет другое. И терапию здесь можно получить по полису ОМС.

Я напросилась на знаменитую восточную диагностику по пульсу. Вот неожиданность! Ожидала увидеть пожилого бритоголового монаха в темно-красном одеянии, который чуткими пальцами будет "вслушиваться" в биение жилки. А в кабинете - молодая симпатичная шатенка в белом халате. Правда, на стене за спиной у нее - мандала Будды медицины.

Она надела мне на руки чувствительные датчики-браслеты. Несколько минут в тишине и покое, и компьютер выдал результат с табличками и диаграммами. Врач рассказала, в какую сторону сдвинут баланс холода и жара в моем организме, и выдала распечатку, где результат был описан в привычных терминах европейской медицины. И - заверяю - описан абсолютно точно. Разве что близорукость по пульсу не разглядели.

За здоровьем едут на курорты Бурятии. Более 100 тысяч отдыхающих в год принимает Тункинский район. Большинство стремятся в Аршан - самый известный из десятка местных курортов. Здесь и солнечных дней больше, чем в Кисловодске, Ялте или Сочи, и климат очень полезен сердечникам и легочникам. В поселке находится дацан, там туристов принимают ламы-врачеватели и астрологи.

Песчаные пляжи и горячие источники Туркинских азотно-кремниевых минеральных вод прославили село Горячинск. Лечат здесь и грязями из отложений реликтового озера Бормашовое.

Знатоки советуют: лучшее время для посещения бурятских курортов - сентябрь-октябрь. В эти месяцы концентрация минеральных веществ в воде наивысшая, так как перестают идти дожди.

По Тункинской долине проложен Путь здоровья для тех, кто хочет на время вырваться из плена бетонных и цифровых джунглей, укрепить здоровье, привести в баланс тело, душу и эмоции и, возможно, поймать свой дзен, преодолев все 1075 километров маршрута.

Сколько стоит

- Санаторий "Аршан". Цены на оздоровительную путевку - от 850 до 2600 рублей в зависимости от категории номера.

- Санаторий "Горячинск". По программе "Здоровье Стандарт" - от 3860 до 6230 рублей в зависимости от категории номера.

- Тур "Тункинская долина. Путь здоровья от Байкала до Хубсугула", восемь дней - от 122000 рублей.

- Центр восточной медицины. Фитосборы, средняя цена - 110 рублей за 50 граммов. Компьютерный пульсодиагностический комплекс - 724 рубля. Палата с кабинетом (люкс, наличие компьютера с выходом в интернет) на одного человека - 7705 рублей.

Бурятия - это буузы и не только

В Туристско-информационном центре (ТИЦ) республики услышала фразу: "В Бурятии кормят один раз, но не переставая". И ведь точно!

- Национальная кухня в основном мясная и молочная. Туристы с удовольствием пробуют вкусное мясо и изысканные блюда из молока, например, молочные пенки с добавками, - рассказывает министр туризма республики Алдар Доржиев. - У нас говорят, что в буузах - душа народа.

Вроде бы ничего сложного: мясо, завернутое в тесто, и бульон внутри. Буузы обычно лепят в форме юрты, но есть и продолговатые, и треугольные. В идеале должно быть 33 защипа - как 33 складки на рясе буддийского монаха.

- Блюдо очень сбалансированное, не жареное, готовится на пару. Мясо и тесто дружат в нем, - замечает Алдар Доржиев.

Самыми большими буузами славится деревня Оронго: они там сантиметров 20 в диаметре. А в начинку уже давно кладут не только мясо. В дни фестиваля скорости "Байкальская миля-2023" подавали 12 видов бууз - мясные, рыбные, овощные, монгольские, из потрошков, из морепродуктов и даже двухэтажные!

Российская Газета

Непременно стоит попробовать борц - вялено-сушеное мясо, саламат - национальное бурятское блюдо из ржаной муки и сметаны, и плиточный чай с молоком, маслом и солью.

Своеобразна поморская кухня. Рыбу готовят, по местному выражению, тулуном - сверху жареная, внутри подваренная. Щучьи котлетки и пирог с омулем заслуживают того, чтобы не оставить ни крошки. Заверяю как человек, знакомый и с котлетками, и с пирогом. А в Тункинском районе гордятся хушуурами "68-го размера" - увесистыми двоюродными братьями чебуреков.

- А если отправиться к семейским (старообрядцам, обосновавшимся в регионе более 300 лет назад), то вас угостят блюдами допетровской Руси - штями - супом из капустного крошева с мясом, киселями, черемуховыми пирогами и даже вареной халвой, - обещает директор ТИЦ "Бурятия" Ирина Суздальцева. - Халва раньше была дорогая, и семейские стали варить ее в воде или молоке - объем сильно увеличивается, халва становится почти черной и по консистенции похожей на варенье.

Сколько стоит

- Тур GastroBaikal, четыре дня - от 42179 рублей.

- Тур "НеобыЧАЙная Бурятия", посвященный истории торгового чайного пути в регионе, позволяет ощутить вкусы чая селенгинских, кяхтинских купцов, таежного, травяного, байкальского чая. Семь дней - от 40000 рублей.

- Блюда в ресторане "Орда". Буузы из баранины, десять штук - 865 рублей, из говядины, десять штук - 785 рублей, овощные, пять штук - 350 рублей, с потрошками, пять штук - 415 рублей. Хорхог (бараньи ребра с овощами и зеленью, приготовленные на раскаленных камнях) - 1265 рублей. Саламат - 195 рублей за 100 граммов.

- Буузы в кафе и доставке - от 40 до 60 рублей за штуку.

Бурятия - это ворота в Монголию

Мой давнишний первый визит в республику был суперкоротким: я прилетела в Улан-Удэ на полдня, чтобы отсюда умчаться в Монголию - к ее степям и пескам.

- Наши туроператоры в один голос уверяют, что многие туристы, приезжающие в Бурятию, совмещают эти поездки с посещением Монголии, - подтвердил мой опыт Алдар Доржиев. - Например, люди проводят два-три дня на Байкале и столько же в соседней стране. А потом говорят, что, получив первое представление, обязательно вернутся, но заложат на путешествие больше времени. Тем более что действует транспортный коридор между Улан-Удэ и Улан-Батором: в прошлом году возобновились полеты по этому маршруту. Дальневосточники и сибиряки почувствовали, что удобнее летать не через Москву, а через Улан-Удэ в Улан-Батор и далее по миру - в Сеул, Франкфурт, Бангкок.

Российская Газета

По словам министра, монгольских коллег очень заинтересовала идея возродить Великий чайный путь. Он проходил через Ургу (нынешний Улан-Батор), точкой входа в Российскую империю была Кяхта, и этот путь вел дальше на юг в китайские провинции. Такой транзитный маршрут годится не только для развития туризма, но и для обмена товарами, технологиями, идеями - сегодня это вновь становится актуальным. Штаб-квартиру маршрута предложили сделать в Кяхте, поскольку исторически для России именно там начинался Великий чайный путь.

Сколько стоит