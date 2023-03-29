Рейсы в Китай и гостеприимство: как развивается дальневосточный аэропорт

Аэропорт Владивосток занимает лидирующую позицию по пассажиропотоку Дальневосточного округа и имеет огромный потенциал стать крупным авиатранспортным узлом. Несмотря на ограничения и санкционное давление, аэропорт продолжает реализовывать свою стратегию развития, которая включает в себя восстановление международного пассажиропотока, импортозамещение, внедрение бережливого производства и развитие гостеприимства.

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«Очередное достижение – за первые два месяца 2023 года на внутренних авиалиниях было обслужено рекордное для аэропорта количество пассажиров в сравнении с аналогичным периодом прошлых лет – 279 тыс. пассажиров», – сообщил директор по авиационной коммерции АО «Международный аэропорт Владивосток» Александр Бобров.

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Свой юбилейный год (15 февраля 2023 года аэропорту исполнилось 15 лет) аэропорт начинает с хороших производственных показателей. Как отмечает Бобров, только за февраль обслужили 16 тыс. пассажиров международных рейсов. Это является максимальным показателем с начала пандемии COVID-19. Также в конце марта открылись долгожданные рейсы в Китай.

Для бесперебойной и безопасной работы авиагавани руководство приняло решение о переходе на отечественное программное обеспечение. Сотрудники перешли на российскую систему общего доступа к аэропортовой инфраструктуре «АИСТ», которую разработала компания «НеоЛабс». Также в аэропорту внедряются принципы бережливого производства, призванные повысить эффективность работы и снизить производственные потери.

Еще одним направлением в развитии стала программа «Гостеприимство», нацеленная на комплексную подготовку обслуживающего персонала и оборудования аэропорта. Она обеспечит наиболее благоприятный сервис для гостей дальневосточной столицы.

«Гостеприимство и клиентский сервис на сегодняшний день – это ключевые приоритеты развития, которые направлены на улучшение как внутреннего сервиса, так и внешнего. Во-первых, чтобы сотрудники были вовлечены в работу и замотивированы, а во-вторых, чтобы увеличить лояльность и создать в аэропорту за счет различных инструментов все условия для комфортного пребывания наших пассажиров», – подчеркнула руководитель пресс-службы АО «Международный аэропорт Владивосток» Ирина Присяжнюк.