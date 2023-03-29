Где посмотреть на морских гигантов в Заполярье

Среди российских туристов набирают популярность китовые сафари — наблюдение за огромными млекопитающими и их съемка в открытом море. Заполярье как нельзя лучше подходит для этого: пути миграции китов проходят практически через все моря Северного Ледовитого и Тихого океанов.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В водах России туристы могут встретить серых, горбатых и гренландских китов, а еще нарвалов, белух, косаток и даже финвалов — вторых крупнейших животных в мире после синих китов.

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Лучшие места для наблюдения за китами в российском Заполярье — в материале «Ленты.ру».

Териберка

Когда ехать: с мая по август.

Кого можно увидеть: малых полосатиков, косаток и дельфинов.

Стоимость путешествия: 25-50 тысяч рублей на человека за тур длительностью 3-4 дня. В стоимость включены от трех часов до суток в открытом море.

Конец весны и лето — лучшее время для путешествия на Кольский полуостров. В мае к берегам села Териберка (Кольский район Мурманской области) на нерест приходит много рыбы вместе с планктоном — и кормиться ею приплывают самые разные морские млекопитающие. Китовые сафари в Териберке, с одной стороны, самые дешевые в России.

С другой — перелет на Кольский полуостров из Москвы занимает всего два часа на самолете, что также является большим плюсом

Конечно, никто не может дать гарантии, что киты и дельфины в Баренцевом море вам действительно повстречаются, — тут все зависит от везения. Но зато рядом с Териберкой можно хорошо порыбачить на треску и вернуться из морского путешествия с солидными трофеями.

Соловецкие острова

Когда ехать: с июня по середину августа.

Кого можно увидеть: белух и тюленей.

Lenta.ru

Стоимость путешествия: 36-60 тысяч рублей на человека за тур длительностью 5-7 дней. Иногда туры включают проезд на поезде из Санкт-Петербурга.

Белужий мыс — это западная оконечность Большого Соловецкого острова в Белом море. Летом туда приплывают тюлени и «полярные дельфины» — белухи: они размножаются и обучают детенышей. Белужий мыс — это единственное место на планете, где наблюдать за стаями белух можно прямо с берега.

А еще эти морские млекопитающие умеют издавать больше 50 разных звуков, за что их прозвали «морскими канарейками»

Правда, для того чтобы увидеть этих удивительных существ и послушать их «песни», вам придется пройти до Белужьего мыса около 12 километров пешком. Но во всем есть плюсы — за это время вы можете сполна насладиться суровой и величественной красотой северной природы.

Земля Франца-Иосифа

Когда ехать: с июля по август.

Кого можно увидеть: малых полосатиков, гренландских китов и нарвалов.

Стоимость путешествия: от 744 тысяч до 2,7 миллиона рублей на человека за 14-20 дней плавания в открытом море. Иногда компании, организующие туры, указывают цены в долларах.

Земля Франца-Иосифа находится в Северном Ледовитом океане: китовое сафари в районе этого удаленного северного архипелага — настоящая экзотика, а стоимость такого приключения может достигать 2,7 миллиона рублей. Летом здесь разрешено свободное судоходство, и туристы могут увидеть самых разных китообразных на пересечении их путей миграции.

Настоящая жемчужина акватории земли Франца-Иосифа — это нарвалы, ближайшие родственники белух, которые могут похвастаться впечатляющим трехметровым рогом

Именно из-за него люди веками истребляли нарвалов: считалось, что такой рог может нейтрализовать любой, даже самый сильный яд. Сегодня эти удивительные животные входят в Красную книгу России: им присвоен статус «редкий малочисленный вид». А чтобы отправиться на встречу с ними, нужно добраться до Мурманска — именно оттуда стартует большинство туров к земле Франца-Иосифа.

Остров Врангеля

Когда ехать: с июля по август.

Кого можно увидеть: белых медведей, овцебыков, серых китов, финвалов и моржей.

Стоимость путешествия: от 712 тысяч до 1,4 миллиона рублей на человека за 13-15 дней плавания в открытом море. Иногда компании, организующие туры, указывают цены в долларах.

Остров Врангеля в Чукотском море включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Рядом с ними проходят пути миграции серых китов и финвалов. Длина финвалов достигает 24 метров, а вес — 70 тонн. И серые киты, и финвалы не только путешествуют рядом с островом Врангеля, но и кормятся в водах Чукотского моря. А еще «Остров Врангеля» — это самый северный государственный природный заповедник в России.

Добираться туда и сложно, и дорого: но поскольку людей в этих краях мало, животные там чувствуют себя полноправными хозяевами

Одних моржей на острове Врангеля находится около 130 тысяч. При этом Чукотский автономный округ — одна из тех редких территорий в России, где до сих пор частично разрешен китобойный промысел. Правда, охотиться на морских гигантов могут лишь представители коренных народов Севера при помощи своих традиционных способов.

Камчатка

Когда ехать: с середины июня по начало сентября.

Кого можно увидеть: косаток, горбатых китов, сивучей и нерп.

Lenta.ru

Стоимость путешествия: от 75 до 190 тысяч рублей на человека за тур длительностью 3-9 дней с выходами в открытое море.

В теплое время года на восточном побережье Камчатки — в Авачинском заливе, акватории Кроноцкого заповедника и Южно-Камчатском заказнике — вовсю радуются жизни огромные горбатые киты. Морские гиганты отдыхают на мелководье, греются на солнце, поднимают головы над водой, чтобы осмотреться, или совершают впечатляющие прыжки над водой.

Виды китов, которые почти полностью выныривают из воды, поражают воображение.

К слову, огромные млекопитающие держатся у берега не просто так — там они укрываются от косаток или китов-убийц, которые тоже встречаются здесь. А еще круизы по Тихому океану на Камчатке можно совместить с походом к вулканам, которыми славятся эти места.

Командорские острова

Когда ехать: с июня по июль.

Кого можно увидеть: кашалотов, косаток, клюворылов, сейвалов, финвалов, горбатых и гладких японских китов.

Стоимость путешествия: от 268 до 293 тысяч рублей на человека за тур длительностью 9-14 дней с выходами в открытое море.

Командорские острова — это архипелаг из четырех остров в Тихом океане, примерно в 170 километрах от побережья Камчатки. Там же находится и одноименный заповедник, основанный еще в 1993 году. В охраняемой акватории, площадь которой достигает более 3 миллионов гектаров, сегодня обитают более 40 различных видов морских млекопитающих. Чаще всего рядом с Командорскими островами можно встретить горбатых китов, знаменитых своими прыжками.

Но если повезет, туристы могут увидеть в местных водах и гладкого японского кита — самого редкого крупного кита Северного полушария.

Вся популяция этих животных составляет менее 1000 особей. Впрочем, сотрудники заповедника «Командорский» отмечают, что в последние годы гладких японских китов регистрируют чаще — а значит, есть надежда, что их число постепенно растет.

Шантарские острова

Когда ехать: с начала июля по конец сентября.

Кого можно увидеть: гренландских китов, косаток и нерп.

Стоимость путешествия: от 180 до 480 тысяч рублей на человека за тур длительностью 7-11 дней с выходами в открытое море.

Далекие Шантарские острова находятся в холодном Охотском море: здесь расположен одноименный национальный парк, а киты и другие морские млекопитающие живут в этих заповедных местах круглый год.

Для туристов приятнее всего наблюдать за ними с начала июля по конец сентября в бухте Онгачан — причем велик шанс, что вам встретятся представители сразу нескольких видов китообразных.