Чем удивят туристов музеи Ульяновской области

Музеи - надежные хранители исторической памяти и наследия прошедших эпох. Это места, где можно отдохнуть от повседневной суеты и спешки, окунувшись в атмосферу прошлого. Музеи наряду с культурными памятниками, историческими местами, природными достопримечательностями определяют облик городов и регионов. В Ульяновской области немало достойных внимания музеев.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Туристам в Ульяновске местные, как правило, рекомендуют посетить музей-заповедник "Родина В.И. Ленина" - уникальный огромный комплекс в центральной части города. Он объединил почти два десятка исторических, архитектурных и мемориальных памятников Симбирска-Ульяновска.

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В прошлом столетии Ульяновск был одним их красивейших городов Среднего Поволжья. Но в 1920-е-1930-е годы была уничтожена культовая архитектура, и полностью утрачен высотный силуэт города, уничтожена большая часть застройки исторического центра старого Симбирска. Вместе с тем, город сохранил историческую планировку центральной части, значительные в архитектурном отношении памятники и большую часть рядовой исторической застройки. Сегодня памятники деревянного зодчества Симбирска, определявшие некогда своеобразие городской застройки, сохраняются в историко-мемориальном квартале Музея-заповедника "Родина В.И. Ленина". Они дают возможность современному человеку погрузиться в атмосферу старого города, ощутить ритм жизни и аромат прошлого, почувствовать себя не молчаливыми посетителями, а свидетелями и участниками событий минувших лет.

Еще одна визитная карточка Ульяновска - Ленинский мемориал - памятник истории, культуры, архитектуры прошлого столетия. Мемориал был создан на месте бывшей Стрелецкой улицы, где в одном из домов родился Владимир Ульянов-Ленин. Мемориал масштабно реконструируют. А вот Дом-музей В.И. Ленина открыт для посетителей. Именно в этом, единственном собственном доме семьи Ульяновых, прошли важные для них годы. Восстановленная Усадьба - яркий образец городской архитектуры конца XIX века, состоит из экспонатного сада и дворовой части с хозяйственными постройками и площадками для детских игр, характерных для симбирской детворы. С 1929 года экспозиция реставрировалась, дополнялась, но никогда не изменялась, храня дух времени, когда в этом доме жила семья Ульяновых. В экспозиции музея - подлинные предметы семьи.

Ценителям живописи будет интересно посетить Ульяновский областной художественный музей - один из старейших в Поволжье. Сейчас он находится на реконструкции. Но уже осенью откроет двери посетителям. Собрание музея насчитывает около тринадцати тысяч экспонатов. Основные экспозиции расположены в архитектурных памятниках начала ХХ века - Доме-памятнике И.А. Гончарова и особняке барона фон Штемпеля, построенных по проекту Августа Шодэ.

Интересующимся историей Симбирского края должна понравиться экспозиция Ульяновского областного краеведческого музея имени И.А. Гончарова. Уникальную часть фонда составляют археологическая и палеонтологическая коллекции, экспозиция тканей и народного костюма XVII-XIX веков, нумизматики, фотографий, оружия, документов, коллекция рукописей, книг, акварелей, рисунков и личных вещей вещей И. А. Гончарова и его родственников и другие удивительные экспонаты.

Любителям авиации в Ульяновске точно будет где разгуляться. Головной отраслевой музей истории гражданской авиации под открытым небом представляет экспозицию отечественных самолетов и вертолетов гражданской авиации. Здесь экспонируется около 50 "представителей" авиационной техники, от маленького По-2 до современных реактивных гигантов. В экспозиции есть, например, ТУ-104 - первый советский реактивный авиалайнер, 4АНТ-4 - первый в мире тяжелый цельно-металлический бомбардировщик (моноплан), ТУ-144 - первый в мире сверхзвуковой авиалайнер. Некоторые экспонаты существуют сегодня в единственном экземпляре.

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