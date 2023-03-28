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55 минут назад

В Анапе создают необычный Крещенский парк

Российская Газета

Новый парк на курорте станет не только украшением Анапы, но и новой интересной туристической локацией Краснодарского края.

В Анапе создают необычный Крещенский парк
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Сейчас парк активно засаживают деревьями, здесь появится система автоматического полива. В новом зеленом уголке города будет около тысячи лиственных и хвойных деревьев (уже высажены сосны, липы, платаны), свыше 2,5 тысячи кустарников, около 1,5 тысячи роз и более двух тысяч многолетних цветов.

В парке построили храмовый комплекс, сейчас возводится звонница (идет монтаж основы для куполов). На его территории установят 14 колоколов, самый крупный - весом 4,5 тонны. Также ведется создание Тропы Крещения Руси и купели в форме креста. Внутри открытой галереи установят информационные стенды.

Анапа традиционно считается семейным курортом. В городе отличные песочные пляжи, много различных развлечений для родителей с детьми - есть дельфинарий, аквапарк, океанариум, скейт-парк. В Крещенском же парке создают самую крупную в городе детскую площадку на 1500 квадратных метров. Здесь будут современные качели, горки, малые архитектурные формы, плоскостной фонтан, теневые навесы.

Также на его территории появится центр уличного баскетбола с пятью спортплощадками и турниковым комплексом. Отдыхать в парке смогут и маломобильные посетители. Гостям предоставят возможность зарядки телефонов.

Особое внимание уделят безопасности - на территории установят систему видеонаблюдения, интегрированную в аппаратно-программный комплекс "Купол". Парк планируется открыть до конца года.

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