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1 час назад

Россиян предупредили о надвигающейся на Кубань опасности

Lenta.ru

Российских туристов предупредили о надвигающейся на Кубань опасности — в горах региона действует штормовое предупреждение. Об этом уведомили в ГУ МЧС России по Кубани.

Россиян предупредили о надвигающейся на Кубань опасности
Фото: Лента.руЛента.ру

В ведомстве указали, что штормовое предупреждение по лавиноопасности объявлено в горах Краснодарского края на высоте более 1500 метров (исключая Сочи) в период с 18:00 вторника, 28 марта, до 18:00 четверга, 30 марта.

Спасатели предупреждают россиян, что находиться в горах во время непогоды опасно. В случае, если туристы застанут сход лавины, им необходимо уйти в сторону.

Ранее в марте российский турист умер во время отдыха в спортивно-туристическом комплексе Южно-Сахалинска «Горный воздух» на глазах у жены. Несчастный случай произошел с 63-летним жителем Приморского края. Россиянину стало плохо при подъеме в кресле канатной дороги «Юг», после чего он потерял сознание.

Отдых в России,МЧС России,
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