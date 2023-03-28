Гостиница курорта «Роза Хутор» признана лучшим семейным отелем

Отель стал победителем премии Russian Hospitality Awards 2022. В рамках традиционного ежегодного мероприятия вот уже 5 лет определяются лучшие гостиницы страны. В 2022 году на конкурсе было представлено 24 номинации, в них приняли участие 632 отеля из разных регионов России.

«Пройти во второй этап конкурса можно было только при наличии высокого рейтинга в международных и локальных системах онлайн-бронирования. При этом учитывались только те системы, где отзывы могут оставить реальные гости отеля. Во втором этапе отель оценивали уже члены жюри. Среди критериев были инфраструктура гостиницы и прилегающей территории в радиусе 5 км, соответствие номинации, корпоративная и социальная ответственность», – рассказали в пресс-службе отеля Rosa Springs.

В итоге Rosa Springs стал победителем в номинации «Лучший семейный отель России». Гостиница расположена на высоте 1100 м над уровнем моря в Горной Олимпийской деревне курорта «Роза Хутор». Во время Зимних Олимпийских игр 2014 года здесь находился медицинский центр для спортсменов самого высокого уровня. После игр отель превратился в комфортабельный горный санаторий с собственным бассейном и клиникой превентивной медицины с диагностическим, физиотерапевтическим и бальнеологическим отделениями. Сегодня Rosa Springs предлагает гостям абсолютно новый подход в гостиничном сервисе – Life Balance – полностью сбалансированную программу отдыха, которая включает разнообразные активности и развлечения, вкусное и здоровое питание, оздоровительные и SPA-процедуры.