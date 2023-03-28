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1 час назад

Гостиница Rosa Springs курорта «Роза Хутор» признана лучшим семейным отелем России

TourDom

Отель стал победителем премии Russian Hospitality Awards 2022. В рамках традиционного ежегодного мероприятия вот уже 5 лет определяются лучшие гостиницы страны. В 2022 году на конкурсе было представлено 24 номинации, в них приняли участие 632 отеля из разных регионов России.

Гостиница курорта «Роза Хутор» признана лучшим семейным отелем
Фото: tourdom.rutourdom.ru

«Пройти во второй этап конкурса можно было только при наличии высокого рейтинга в международных и локальных системах онлайн-бронирования. При этом учитывались только те системы, где отзывы могут оставить реальные гости отеля. Во втором этапе отель оценивали уже члены жюри. Среди критериев были инфраструктура гостиницы и прилегающей территории в радиусе 5 км, соответствие номинации, корпоративная и социальная ответственность», – рассказали в пресс-службе отеля Rosa Springs.

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В итоге Rosa Springs стал победителем в номинации «Лучший семейный отель России». Гостиница расположена на высоте 1100 м над уровнем моря в Горной Олимпийской деревне курорта «Роза Хутор». Во время Зимних Олимпийских игр 2014 года здесь находился медицинский центр для спортсменов самого высокого уровня. После игр отель превратился в комфортабельный горный санаторий с собственным бассейном и клиникой превентивной медицины с диагностическим, физиотерапевтическим и бальнеологическим отделениями. Сегодня Rosa Springs предлагает гостям абсолютно новый подход в гостиничном сервисе – Life Balance – полностью сбалансированную программу отдыха, которая включает разнообразные активности и развлечения, вкусное и здоровое питание, оздоровительные и SPA-процедуры.

«Опираясь на шестилетний опыт санаторно-курортного лечения, в Rosa Springs разработаны уникальные оздоровительные программы: “Баланс тела”, “Здоровье митохондрий”, “Антистресс”, “Детокс и биохакинг”, “Здоровый сон” и др. Даже одна неделя, проведенная в горах на высоте 1100 м над уровнем моря, положительно отражается на самочувствии. Мягкий климат, целебный горный воздух и окружающие пейзажи в интеграции с передовыми медицинскими технологиями дают отличный оздоровительный эффект», – отметили в Rosa Springs.

Помимо лечебных и beauty-процедур отдых в отеле включает разнообразные физические активности, здесь регулярно проходят тренинги личностного роста, мастер-классы, квесты для всей семьи. В Rosa Springs предусмотрены все услуги для детей, включая оздоровительные и лечебные процедуры, консультации врача-педиатра, развлечения и занятия с профессиональными педагогами-аниматорами, а также профессиональные спортивные тренировки.

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